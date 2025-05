Belém sedia Fórum Mundial de Doação de Leite Humano, com foco nas mudanças climáticas

Com a proposta de discutir os impactos das mudanças climáticas sobre a saúde e as estratégias de fortalecimento das políticas de aleitamento, será aberto na manhã desta terça-feira (6), na Santa Casa do Pará, o Fórum Mundial de Doação de Leite Humano. É a primeira vez que o evento, de alcance internacional, ocorre em um estado da região amazônica.

Realizado sob o tema “Banco de Leite Humano e Mudanças Climáticas – O que podemos fazer a mais? Reflexões sobre vivências no enfrentamento às emergências sanitárias”, o fórum é promovido pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, as secretarias estaduais e municipais de Saúde de todo o país, e conta com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

A cerimônia de abertura está prevista para as 8h45 e contará com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha; da secretária de Estado de Saúde do Pará, Ivete Gadelha Vaz de Belém; e do secretário municipal de Saúde de Belém, Rômulo Nina de Azevedo. Também participarão​ representantes da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) e delegações de países da América do Sul e da Pan-Amazônia.

O encontro deve reunir especialistas e gestores públicos para trocar experiências, debater desafios emergentes e propor soluções colaborativas frente a emergências sanitárias agravadas pelas alterações climáticas.