Belém sedia Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas; veja como participar

Em clima de pré-Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, COP 30, Belém recebe a 5ª edição do FALA! - Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas, de 22 a 24 de agosto. O evento visa debater sobre o futuro do jornalismo e seu impacto na sociedade brasileira, abordando a importância da comunicação e da cultura na defesa dos territórios e, em última instância, na defesa da vida. Realizado no campus Alcindo Cacela da Universidade da Amazônia (Unama), o festival é gratuito, sendo necessária a retirada de ingressos pelo Sympla. Confira a programação completa!

Organizado pelo Instituto FALA, o festival tem como objetivo criar um ambiente para refletir sobre o jornalismo independente e a comunicação popular como ferramentas. Tudo por uma democracia plena, explorando a interseção entre comunicação, arte e cultura numa perspectiva popular, utilizando linguagens artísticas. O evento também debate sobre a importância da cultura, da identidade e das variadas formas de expressão artística no fazer jornalístico. Ainda, estimula o desenvolvimento de uma rede de mídias alternativas que favoreça discussões amplas e contínuas sobre os principais temas do país e do continente, colaborando na proteção dos profissionais da imprensa independentes.

A edição em terras amazônicas será palco para reflexões e apresentações artísticas sobre comunicação, ancestralidade e tradição, e incluirá novidades como sessões de exibição audiovisual da Negritar Produções & Pulitzer Center, e oficinas técnicas. Além das tradicionais performances artísticas, mesas de debate e rodas de conversa para analisar temas como:

a tradição oral e a importância do rádio na comunicação dos povos da floresta,

a imprensa negra - ética e técnicas de reportagem, além do jornalismo de causas,

o diálogo com tecnologias ancestrais.

Todas as mesas serão gravadas e disponibilizadas posteriormente no canal do YouTube do Instituto FALA!.

"O Festival FALA! é um momento muito relevante para o jornalismo brasileiro, com um maior debate sobre jornalismo e cultura. O encontro também aborda a diversidade da maneira como deve ser abordada, como central. É um encontro de gente preta debatendo os temas centrais do país e da comunicação", diz Pedro Borges, cofundador da Alma Preta Jornalismo e diretor do Instituto FALA!

Entre os confirmados estão a professora universitária, Zélia Amador, ativista do Movimento Negro e fundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), que será homenageado, além de Erisvan Guajajara, jornalista e ativista indígena fundador do Coletivo Mídia Indígena, e Nay Jinkss, artista visual e ativista LGBTQIAPN+.

“O Festival chega à quinta edição cercado de expectativas positivas. Afinal, assim como Salvador (BA) e Recife (PE), Belém é uma cidade pujante no campo socioeconômico e conhecida por sua riquíssima cena cultural. Esperamos que o Festival FALA! seja um espaço de trocas e aprendizados entre todos os participantes”, diz Rosenildo Ferreira, fundador e editor-chefe do site 1 Papo Reto e diretor do Instituto FALA!

Serviço

FALA! - Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo e Causas

Local: Unama - Alcindo Cacela

Endereço: Av. Alcindo Cacela, 287 - Umarizal, Belém

Data: De 22 a 24 de agosto

Inscrições: gratuitas pelo formulário disponível no site

Mais informações: Site do FALA!