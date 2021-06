Belém retoma vacinação por idade na próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) vai retomar, a partir de segunda-feira (14), o calendário de vacinação contra a covid-19 por idade (sem comorbidade). Serão duas semanas destinadas para a imunização de quem nasceu entre 1964 e 1970, ou seja, na faixa etária entre 57 e 51 anos completos ou a completar em 2021. De acordo com a secretaria, corresponde a 110 mil pessoas sendo imunizadas.

Essa etapa por idade (sem comorbidade) estava parada desde a última sexta-feira (04), quando foram vacinadas as pessoas que nasceram em 1963 (com 58 anos completos ou a completar este ano).

O cronograma será o seguinte:

- Segunda e terça (14 e 15) - pessoas nascidas entre 1964 e 1965

- Quinta e sexta (17 e 18) - pessoas nascidas em 1966

- Segunda e terça (21 e 22) - pessoas nascidas em 1967

- Terça e quarta (22 e 23) - pessoas nascidas em 1968

- Quarta e quinta (23 e 24) - pessoas nascidas em 1969

- Quinta e sexta (24 e 25) - pessoas nascidas em 1970



Documentação necessária: RG, CPF e comprovante de residência de Belém. Ainda não foi informado se, ao longo dessas duas semanas, também terá algum calendário específico para grupos prioritários ou para segunda dose.

Vacinação neste fim de semana

Nesta sexta e no sábado (11 e 12), Belém realiza a primeira chamada para trabalhadores que atuam no ensino fundamental das redes pública e privada e a segunda chamada para profissionais da educação infantil regular ou da educação especial, também das redes pública e privada. De acordo com a Sesma, serão utilizadas doses da Pfizer.



Será das 9h às 17h, em 13 pontos montados em Belém e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Documentação necessária: RG, CPF, um contracheque (dos últimos três meses) ou carteira de trabalho assinada e uma declaração, comprovando que o trabalhador atua em Belém. O documento deve ser emitido pela escola onde o profissional trabalha, constando o nome, CPF e função do trabalhador. Recibos de pagamento não serão aceitos como comprovante de vínculo com as escolas.



Nesses dois dias, não serão vacinados estagiários de nenhum nível de atuação, seja do ensino especial, seja do infantil ou fundamental, nem tutores ou cuidadores que atuam nas redes pública e privada. Trabalhadores dos cursos livres ou autônomos da educação também não serão vacinados neste momento.

Pontos de vacinação para os trabalhadores da educação de Belém - sexta e sábado (11 e 12):

1. Boulevard Shopping Belém, estacionamento G6, Av. Visconde de Souza Franco, 776, bairro do Reduto. Somente a pé;

2. Cassazum, Av. Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. A pé;

3. Fibra, Av. Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. A pé;

4. Funbosque, Av. Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro. A pé;

5. Ginásio Mangueirinho, Av. Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. A pé;

6. Icoaraci, na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica na travessa São Roque, 789, Cruzeiro. A pé;

7. Mosqueiro, no Hospital Municipal de Mosqueiro, Rua 15 de Novembro, 545 –Vila. A pé;

8. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

9. Universidade do Estado do Pará (UEPA), no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Tv. Perebebuí, 2623. A pé;

10. Escola de Enfermagem da UEPA, Av. José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. A pé;

11.UNAMA, Av. Alcindo Cacela, nº 287. A pé;

12. Unifamaz, Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. A pé;

13. Mirante do Rio da Universidade Federal do Pará (UFPA), na Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé.