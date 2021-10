Belém retoma 2ª dose com vacina da Astrazeneca para nascidos de 1990 a 2000

Será retomado nesta segunda-feira (04), em Belém, o calendário vacinal anticovid-19 de 2ª dose. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) confirmou um cronograma que segue de segunda a quinta-feira (07) com doses de três imunizantes.

Pessoas nascidas entre 1990 e 2000 e que precisam completar o esquema vacinal do imunizante da Astrazeneca formam o público-alvo específico desta segunda. Das 9h às 17h, em 25 pontos montados na cidade e nos distritos.

O calendário completo de 2ª dose será da seguinte forma:

- Segunda (04/10): 2ª dose da Astrazeneca para nascidos entre 1990 e 2000

- Terça (05/10): 2ª dose da Pfizer para quem nasceu em 1975

- Quarta (06/10): 2ª dose da Pfizer para nascidos entre 1976 e 1980

- Quinta (07/10): 2ª dose da Corornavac para quem recebeu a 1ª dose nos dias 14 ou 22 de setembro e para quem estiver em atraso com a segunda dose desse imunizante

Adolescentes

Na sexta e no sábado (8 e 9 de outubro), a Sesma avança na vacinação com 1ª dose para adolescentes, ampliando as faixas etárias. No dia 8, apenas para quem nasceu em 2007 e 2008, ou seja, com 13 e 14 anos. No dia 9, para quem nasceu em 2009, que são os adolescentes de 12 anos.

É necessário levar RG, CPF e comprovante de residência de Belém. Para 2ª, também é necessário levar o cartão de vacinação. Menores devem estar acompanhados pelo responsável legal, que deve apresentar CPF para registro.

Próximos passos

Além dos grupos já agendados para esta semana, a Sesma aguarda a resposta dos hospitais sobre os quantitativos dos profissionais de saúde para o reforço vacinal com a aplicação da terceira dose, especialmente para os profissionais da saúde que fizeram a segunda dose até março.

"Assim que os hospitais forem respondendo, as doses serão enviadas para o reforço vacinal desses profissionais", explicou a Secretaria.

O calendário da semana seguinte, após as festividades do Círio, já está sendo preparado. O primeiro grupo dessa próxima agenda será o grupo dos imunossuprimidos.

Também faz parte da programação uma grande repescagem para aqueles que, por algum motivo, perderam a primeira convocação, e pessoas que estão agendadas para a segunda dose. Em seguida, a Sesma chamará para vacinar com a dose de reforço as pessoas com 60 anos ou mais.

Pontos de vacinação:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6

2. Casa de Plácido - ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - espaço cultural

5. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

6. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

7. Fibra - Nazaré

8. Funbosque - Outeiro

9. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

10. Mangueirinho - Mangueirão

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular

13. Icoaraci - Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças

14. icoaraci - Sest/Senat

15. IFPA - Marco

16. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

17. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Parque Shopping - entrada da alameda de serviços

20. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. Uepa CCSE - Telégrafo

23. Unama - Alcindo Cacela

24. Unifamaz - Reduto

25. UFPA - Mirante do Rio