Vans e micro-ônibus têm atividade regulamentada em Belém

Representantes de cooperativas de transporte complementar participaram nesta terça-feira (1º) da assinatura de ordem de serviço (OS) para a regularização da atividade na capital. Assim, 19 cooperativas que atuam com vans e micro-ônibus no transporte de passageiros na capital paraense passam a atuar de forma regularizada. A assinatura foi feita pelo prefeito Zenaldo Coutinho.

Esse número corresponde a 15% da frota convencional. Com a assinatura, as cooperativas terão que seguir uma série de regras, como horário de início e término das viagens, programação visual na frota, vistorias permanentes nos veículos e operar com o quantitativo autorizado por linha.

Entre os itinerários definidos para a atuação do serviço complementar, neste primeiro momento, estão os trechos ao longo da avenida Augusto Montenegro, da praça do Operário até a praça do Relógio, além das linhas com origem nos distritos de Icoaraci e Outeiro.

“Os itinerários que eles fazem hoje estão regularizados por meio de uma ordem de serviço, seguindo todos os parâmetros operacionais”, explicou o titular da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Gilberto Barbosa.

Todo esse processo passou, inicialmente, pela Câmara Municipal de Belém, que aprovou um serviço complementar na cidade, e, posteriormente, a Semob fez um levantamento das cooperativas e dos itinerários das frotas.