Belém registra redução de mais de 1.400% nos casos de dengue em janeiro de 2025

Nos primeiros dias de 2025, Belém registra uma redução de mais de 1.400% nos casos confirmados de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. Até o último dia 20 foram registrados na capital paraense 11 casos da doença, contra 168 notificados de 1 a 20 de janeiro de 2024.

O chefe da Divisão de Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Alberto Rodrigues, alerta que, apesar dessa redução expressiva, o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti segue intenso em todos os bairros e distritos do município. Na próxima sexta-feira, 24, a comunidade de Brasília, em Outeiro, vai receber o Mutirão de Combate à Dengue.

“As visitas diárias a residências, com vistorias aos possíveis locais de proliferação do mosquito, são intensificadas neste período de chuvas mais frequentes. Além disso, realizamos mutirões nos bairros que apresentam maior número de notificações”, destaca Alberto.

Ele acrescenta que, além de verificar casas, quintais, comércios e terrenos baldios, os agentes de combate a endemias (ACEs) orientam a população sobre os cuidados com a limpeza dos quintais e o correto acondicionamento do lixo doméstico, promovendo a educação em saúde. O trabalho realizado pela secretaria é fundamental para a redução dos números da doença.

Ano passado foi atípico

O ano de 2024 foi marcado pelo aumento significativo do número de casos de dengue em todo o País. No ano passado, o Brasil registrou cerca de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue, segundo dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. Em 2023, esse número foi de 1,3 milhão.

Em 2024, foram registrados 3.189 casos confirmados de dengue em Belém, que teve, em 2023, 443 casos da doença. “O ano passado pode ser considerado um ano atípico em relação aos casos da doença. Estudiosos apontam que estavam em circulação no País, ao mesmo tempo, quatro sorotipos diferentes do vírus da dengue. Belém acompanhou a tendência nacional com o aumento dos casos”, informa Alberto Rodrigues.

A principal forma de se prevenir contra a dengue é reduzir a infestação do mosquito Aedes aegypti, que é o responsável por transmitir o vírus. Eliminar o criadouro é fácil e pode ser feito em pouco tempo, adotando ações simples do cotidiano.

Evitar água parada em pneus, latas e garrafas vazias sempre é importante, assim como cuidar das plantas e vasos, potes e outros objetos que acumulam água. Realizar a limpeza regular da caixa d’água e sempre mantê-la fechada, com tampa adequada, também entra nesta lista. O cuidado com a sua residência, terreno e lote vai fazer a diferença no combate à doença.

Outro ponto citado por especialistas é a verificação das calhas, retirando, por exemplo, folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr por elas. Colocar lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada, assim como eliminar entulhos do seu quintal. O pote de água para seu animal de estimação também deve ser trocado com frequência.

Ações simples, como eliminar copinhos plásticos, tampas de refrigerante e sacos abertos que possam acumular água, ajudam no combate à dengue. Piscinas que não estiverem em uso podem ser cobertas para evitar a proliferação dos mosquitos. Tampar os ralos é mais uma medida recomendada.

Se tiver ocorrendo obras na residência, sempre é bom estar atento a equipamentos como lonas, carrinhos de mão e betoneiras para não acumularem água. Na lista ainda aparecem as limpezas da bandeja externa da geladeira e da bandeja coletora de água do ar-condicionado.