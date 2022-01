Belém registra mais de 4.500 casos de covid-19 nos últimos 7 dias, diz Sesma

Nos últimos 7 dias, Belém registrou 4.580 novos casos da covid-19, informou a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) nesta sexta-feira (21). Os casos acumulados, desde o início da pandemia, são 108.514, diz a Sesma.

Segundo o documento, até o momento, 97.981 pessoas se recuperaram da covid-19. Em relação ao número de óbitos, nos últimos 7 dias, foram 11. O total de mortes em Belém desde o início da pandemia é de 5.151 pessoas.

“Em relação à ocupação leitos clínicos de retaguarda, a rede municipal de saúde conta com 7 leitos ocupados, considerando o total de 21 leitos disponíveis específicos para a covid-19. A taxa de ocupação de leitos clínicos é 33,3%. Em relação aos leitos de UTI, são 3 leitos ocupados, considerando o total de 5 leitos de UTI. A taxa de ocupação é de 60%", diz a nota da Prefeitura de Belém.

A Sesma informa ainda que a suspensão do Boletim Epidemiológico sobre a Covid-19, que estava sem emissão desde o dia 6 de janeiro, foi ocasionada por inconsistências nos dados, ainda reflexo do "apagão" sofrido no sistema do Ministério da Saúde (MS).

Os dados consolidados do Boletim Covid-19 de Belém fazem parte do Sistema de registro da Sesma, do Painel Monitora Pará e do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM).