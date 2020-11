Em uma semana, Belém registra mais de 2 mil novos casos de covid-19

No intervalo de uma semana, Belém registrou mais de 2 mil novos casos de Covid-19, com um salto de 42.100 casos da terça-feira da semana passada (27) para 44.357 casos nesta terça-feira (3). A marca vem acompanhada de outro número: seis bairros da capital já acumulam mais de 2 mil casos cada.

O Marco, em primeiro lugar, tem 2.898 moradores com o diagnóstico positivo. Em segundo lugar aparece o Guamá, com 2.560 casos. Completam a lista a Pedreira (2.478), Jurunas (2.310), Umarizal (2.058), e, mais recentemente, a Marambaia, que chegou a 2.031 infectados.

Com 2.239 óbitos, a taxa de letalidade em Belém é de 5%, o que significa que a cada 100 contaminados na cidade, cinco morreram por complicações relacionadas ao novo coronavírus.

Seis bairros da capital já acumulam mais de 2 mil casos cada (Ivan Duarte / O Liberal)

O número reitera um dado que o prefeito Zenaldo Coutinho classificou como "preocupante" na semana passada: nas quatro semanas do mês de outubro, a taxa de transmissão do novo coronavírus em Belém mais que dobrou: saiu de 0,7 na 38ª semana da pandemia para 1,5 na 42ª semana. Isso significa que, anteriormente, 100 pessoas infectadas na cidade transmitiam o vírus para outras 70.

Ao fim de outubro, os dados apontam que 100 habitantes com diagnóstico positivo infectam outros 150 na capital. Zenaldo argumentou, na sexta-feira (30), que estes números foram a razão do decreto municipal Nº 97.653/2020, que suspendeu as aulas municipais (com exceção do terceiro ano e pré-vestibular) e limitou o funcionamento de bares e restaurantes até 00h.

Bairros que registraram mais casos em Belém:

Marco - 2.898

Guamá - 2.560

Pedreira - 2.560

Jurunas - 2.310

Umarizal - 2.058

Marambaia - 2.031

Parque Verde - 1.432

Coqueiro - 1.370

Tapanã - 1.298

Sacramenta - 1.067