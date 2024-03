Belém registra maior chuva do ano no último fim de semana, aponta Inmet

Das 15 horas de sexta-feira (15) até por volta das 6h de sábado (16), a chuva na Grande Belém, com pequenos intervalos, atingiu a 115 milímetros. Assim, essa foi a maior chuva registrada na Região Metropolitana de Belém em 2024, segundo informa, nesta segunda-feira (18), o meteorologista José Raimundo Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede na capital paraense.

A água captada da chuva tem sua quantidade medida em mílimetros - cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado. Então, os 115 milímetros da maior chuva do ano, até agora verificada na Grande Belém, equivale a 115 litros de água em cada metro quadrado. Um garrafão de água potável tem 20 litros, e, no caso dos 115 milímetros de chuva, são quase seis garrafões de água caindo em cada metro quadrado.

"A maior parte dessa chuva ocorreu a partir das 23h30 de sexta-feira até as 6h de sábado", detalha José Raimundo. O mês de março é considerado o mais chuvoso no Estado do Pará, no contexto do inverno amazônico, predominante nos seis primeiros meses de cada ano. O total acumulado de chuva até agora, neste mês de março, já incluindo os 115 milímetros de sexta para sábado, é de 367.8 milímitros. Esse total corresponde a 72% da média histórica do mês para a Grande Belém. Essa média histórica é de 506.3 milímetros.

Domingo de Ramos

O próximo domingo, dia 24 de março, quando se celebra o Domingo de Ramos, relembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e que marca o começo da Semana Santa, será chuvoso na Grande Belém, de acordo com previsão do Inmet.

Pela manhã, o céu vai estar nublado, com o sol entre nuvens, mas no final desse turno do dia se apresentará encoberto por nuvenvs.

"À tarde, o domingo terá chuva, mas isso não deve ocorrer pela parte da noite", detalha José Raimundo Souza.