Belém registra forte chuva e fluxo tranquilo na saída da BR-316 nesta sexta-feira (15)

Quem aproveitou para pegar a estrada nesta sexta-feira (15) rumo às praias e balneários do interior do Pará encontrou o trânsito tranquilo na BR-316, mesmo durante a forte chuva que caiu sobre a capital paraense, por volta das 19h. Este é o terceiro final de semana do mês de julho, período em que os paraenses aproveitam o recesso escolar e a folga dos compromissos para curtir o verão amazônico.

O trânsito na BR-316 registrou congestionamento por volta de 16h20, quando a via foi interditada na pista do sentido Belém-Ananindeua, perto do quilômetro 4. Um grupo de pessoas que participou de um concurso público da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) decidiu bloquear parte da rodovia para reivindicar a nomeação de candidatos excedentes.

Por volta de 17h20, o trânsito ficou lento na rodovia Mário Covas e na avenida João Paulo II, próximo à conexão das duas vias com o viaduto do Coqueiro. O ato foi encerrado pouco antes das 18h. Às 19h, quem enfrentou mais dificuldades para trafegar pela rodovia foram os ciclistas, que precisaram pedalar próximo aos carros por conta dos alagamentos formados nos acostamentos.

Chuvas

Vários pontos de alagamentos foram registrados ao longo da BR-316, sobretudo entre os quilômetros 1 e 2, onde estão diversas paradas de ônibus que servem como ponto de embarque de veículos alternativos. A concentração de pessoas que aguardava por um transporte sob a chuva era grande. Os passageiros precisaram enfrentar os alagamentos formados nos acostamentos, tarefa nada fácil, para conseguir entrar nos coletivos e retornar para casa. “Eu estava fazendo compras em uma loja de ferragens e agora preciso pegar um ônibus. Tento tomar cuidado com esse aguaceiro, não só para não me molhar, mas também para não pegar uma doença de rato”, contou Raimundo Mesquita, 70 anos, morador do bairro do Coqueiro.