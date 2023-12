Belém registra chuva forte, de 34.4 mm em meia hora, na tarde desta terça (26)

Após uma segunda-feira (25), Dia de Natal, sem grande incidência de chuvas e de muito calor, o belenense foi surpreendido na tarde desta terça-feira (26) com chuva forte, ventos e trovões em alguns pontos da região metropolitana. No bairro do Marco, moradores constataram a precipitação pluviométrica intensa em cerca de 20 a 30 minutos, com a incidência de ventos e trovões, o que assustou muita gente em trânsito nas vias públicas. Os ventos variaram de um local a outro, na faixa de 28 km/hora, o que não é considerada uma velocidade alta, mas no bairro do Marco, as rajadas foram bem intensas, como constataram moradores desse perímetro de Belém.

De acordo com o Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede em Belém, a chuva desta tarde teve distribuição irregular, ou seja, caiu em alguns perímetros da área metropolitana, mas sem atingir, de forma simultânea, a totalidade do espaço urbano. O Inmet informou que na primeira meia hora de chuva, a partir das 15h, foram identificados 34.4 milímetros, ou seja, preciptação intensa. Em cerca de duas horas de chuva, foram 39.4 milímetros, como registrado no bairro do Souza. Ao longo da manhã, o céu manteve-se encoberto por nuvens em Belém.

Outro fator verificado pelos moradores em locais da Grande Belém, além da chuva em forma de pancada (intensa e de curta ou média duração) e dos ventos, foi a presença de trovões. Contudo, o que parecia ser um temporal de longa duração acabou não se concretizando. No entanto, nos últimos dias, sobretudo, à tarde, muita gente tem saído de casa na companhia do guarda-chuva, a fim de se precaver contra chuvas fortes na área metropolitana da capital paraense.