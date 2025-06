​Belém reforça oferta de ônibus em Outeiro com nova integração ao BRT

A partir da próxima segunda-feira (23), os moradores do distrito de Outeiro, em Belém, contarão com um reforço na oferta de ônibus e uma nova dinâmica de integração ao sistema BRT. A reestruturação, anunciada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), tem como foco melhorar a frequência de viagens e aumentar a eficiência do transporte público na capital.

A principal mudança envolve a linha Outeiro–São Brás (879), que terá 10 novas viagens diárias nos horários de menor movimento (intra-pico), elevando de 64 para 74 o total de saídas por dia. Nesse período, os ônibus farão o trajeto até a Estação BRT Maracacuera, onde os passageiros poderão acessar, com uma única tarifa, os ônibus articulados do BRT para seguir até São Brás e outros destinos da cidade.

“Nosso objetivo é dar mais efetividade ao BRT, otimizando o uso da canaleta e, ao mesmo tempo, aumentar as oportunidades de saída para a população de Outeiro”, afirmou o titular da Segbel, Luciano de Oliveira.

A operação da linha 879 será adaptada de acordo com a demanda ao longo do dia. Nos horários de pico (manhã e tarde), os ônibus continuarão circulando normalmente até São Brás, pela canaleta exclusiva do BRT. Já fora desses períodos, os veículos troncais farão a ligação entre Outeiro e a Estação Maracacuera, funcionando como alimentadores do sistema.

O prefeito Igor Normando destacou que a mudança busca fortalecer o modelo de transporte coletivo de alta capacidade. “Estamos diminuindo o número de ônibus circulando fora da canaleta do BRT e direcionando mais pessoas para um sistema de alta capacidade, que já opera com lotação máxima nos horários de pico”, disse.

Além da linha 879, a linha Itaiteua–São Brás (883) também passará a operar exclusivamente até a Estação Maracacuera em todos os horários. A integração com os ônibus articulados será permanente. Passageiros com destino à Presidente Vargas, por sua vez, poderão acessar a linha Paracuri 2 diretamente no terminal ou em qualquer estação do BRT nas avenidas Augusto Montenegro e Almirante Barroso.

Segundo a Segbel, após a implantação em Outeiro, a reestruturação do sistema será levada a outras regiões de Belém, com o objetivo de ampliar a cobertura, reduzir o tempo de espera e qualificar o transporte público na cidade.

Veja como vai funcionar:

Brasília – Outeiro – São Brás: A linha 879 terá um funcionamento adaptado aos diferentes períodos do dia, buscando a melhor utilização do BRT:

Pico da manhã (4h às 8h): Operação normal, com os ônibus percorrendo a canaleta do BRT e atendendo todas as estações até São Brás.

Horário de baixa demanda (8h20 às 15h): Nesse período, os ônibus farão o percurso apenas até a Estação BRT Maracacuera, facilitando a integração dos passageiros que desejarem seguir para o centro de Belém utilizando os ônibus articulados do BRT.

Pico da ​tarde (15h às 19h): Retorno da operação normal com integração na estação BRT Maracacuera e com os ônibus que utilizam a canaleta seguindo até São Brás.

Final da ​tarde e ​noite (19h até 21h): O atendimento será restrito entre o Bairro da Brasília e a Estação BRT Maracacuera, mantendo o acesso para quem busca o centro via integração no BRT.

Final da ​operação (21h até 22h30): Retorna o funcionamento normal, com trajeto pela canaleta e estações até São Brás.

Itaiteua – São Brás: Integração Permanente na Maracacuera – A linha 883 passará por uma mudança definitiva e simplificada. Em todos os dias e horários, a operação será realizada apenas até a Estação BRT Maracacuera. Dessa forma, os passageiros que desejam seguir para outros destinos, incluindo o Mangueirão, deverão fazer a integração no BRT.

Destino Presidente Vargas: Conexão no Terminal Maracacuera – Para os passageiros com destino à Presidente Vargas, poderão acessar a linha Paracuri 2 – Presidente Vargas diretamente no Terminal da Maracacuera, ou em qualquer estação BRT da Augusto Montenegro e Almirante Barro. Eles seguem todo o trajeto pela canaleta do BRT até São Brás.