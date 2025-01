Belém redescoberta: por que artistas e turistas se rendem aos encantos da capital amazônica?

Belém não está na moda: está sendo redescoberta, segundo colunistas sociais de O LIBERAL. A capital paraense, prestes a completar 409 anos, vive um momento de intenso protagonismo nacional e internacional, marcado por sua identidade cultural única e a força de suas expressões artísticas. Artistas e personalidades vêm escolhendo a cidade e seus arredores como destino para vivenciar experiências autênticas, como passeios pelas ilhas próximas, visitas a festas de aparelhagem e imersões na rica culinária amazônica.

Lulu Santos, Alok e Marina Sena são alguns dos artistas nacionais que estiveram na capital paraense em 2024 para compromissos profissionais e aproveitaram para conhecer a Ilha do Combu, compartilhando registros nas redes sociais. Além disso, em agosto, a cantora paraense Gaby Amarantos foi anfitriã de um tour pela ilha com o ex-bbb Fred Nicácio, a cantora Karol Conká e a atriz Fabiana Karla.

Para Ismaelino Pinto, essa visibilidade não é passageira, mas fruto de um processo histórico de reconhecimento da singularidade amazônica. “Na verdade, a gente foi redescoberto. A gente sempre foi confundido, principalmente pelo Sudeste, como se nós fôssemos uma região homogênea, Norte e Nordeste. Com o tempo, as pessoas estão nos identificando geograficamente”, acredita.

Já Christian Emanoel destaca a contribuição da música e da gastronomia na projeção de Belém. Sucessos como ‘Voando Pro Pará’, de Joelma, e a ascensão de chefs paraenses ajudaram a atrair a atenção do Brasil e do mundo.

“Artistas e chefs paraenses conseguiram projeção nacional e isso ajuda a alavancar a divulgação da nossa cultura, fazendo com que as pessoas tenham curiosidade de conhecer toda essa maravilha de perto”, analisa.

O movimento vai além das paisagens naturais: é a cultura paraense, com seus ritmos, sabores e modos de vida, que fascina os visitantes. Experiências como o tecnomelody, o brega e a culinária típica fazem de Belém um destino imersivo. Ismaelino vê também um reflexo do orgulho local: “Nós descobrimos isso também, e estamos mostrando pra todo mundo que temos uma identidade própria, única, dentro desse universo tão diverso que é o Brasil”.

Tal ‘redescoberta’ não é obra do acaso. A realização da COP 30 em 2025 coloca Belém no centro das atenções globais, e eventos como o provável show da banda internacional Coldplay geram expectativa e curiosidade. Para Christian, o momento é propício para consolidar Belém como referência cultural e turística. “Acredito que os artistas nacionais gostam das experiências que vivem aqui. Seja na hora de deliciar com a culinária paraense, de ir numa festa de aparelhagem, de fazer um passeio pelo Combu ou ir aos shows de brega e tecnomelody, uma rodada de carimbó, enfim, eles gostam dessa imersão na cultura do Pará. Tudo é novidade para eles”, aponta.