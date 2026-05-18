Belém receberá a II Semana do Clima da Amazônia em junho; saiba como se inscrever

Belém vai receber, entre os dias 29 de junho e 4 de julho de 2026, a II Semana do Clima da Amazônia. Esse é o primeiro grande encontro climático internacional realizado na capital paraense após a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudança do Clima (COP30). A proposta do evento é manter viva a agenda construída durante a Conferência das Partes e consolidar a Amazônia como epicentro das soluções climáticas do Sul Global.

As inscrições gratuitas para os painéis da II Semana do Clima da Amazônia serão abertas nesta terça-feira (19/5). Já as inscrições para os eventos autogestionados já estão disponíveis e podem ser realizadas por empresas e instituições interessadas em propor atividades por meio do site oficial da Semana do Clima.

Os eventos autogestionados ocorrerão nos dias 1º, 2 e 3 de julho, enquanto os dias 29 e 30 de junho serão dedicados às principais agendas da programação oficial do encontro, no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia.

Além dos debates e encontros estratégicos, o evento contará com visitas de base comunitária e uma agenda descentralizada em diferentes pontos da capital paraense, como Parque de Bioeconomia, Cesupa, Auditório da Fiepa e Palácio Antônio Lemos.

A abertura do evento contará com a participação do embaixador brasileiro André Corrêa do Lago, presidente da COP30. A expectativa é que ele aborde o legado deixado pela conferência realizada em Belém, os avanços construídos a partir dos compromissos climáticos globais e os caminhos futuros para a agenda ambiental internacional, especialmente no contexto amazônico.

A programação reunirá representantes do setor privado, agentes públicos, povos tradicionais, juventudes, pesquisadores, organizações da sociedade civil e lideranças internacionais em diferentes espaços de Belém para debater caminhos voltados à sustentabilidade, justiça climática e desenvolvimento regenerativo. Entre os objetivos da edição de 2026 estão o monitoramento dos compromissos firmados durante a COP30, a conexão entre lideranças globais e amazônicas, a atração de novos investimentos regenerativos e o fortalecimento da participação de juventudes, mulheres e povos originários no centro das discussões climáticas.

Segundo Lucimar Souza, diretora de Desenvolvimento Territorial do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), um dos correalizadores, a II Semana do Clima da Amazônia surge como um espaço fundamental para ampliar a participação da população amazônica nas discussões globais sobre mudanças climáticas. “O principal legado da primeira edição foi trazer de forma estruturada para a Amazônia o debate sobre clima e a busca por soluções para os desafios da região. Durante muito tempo, as pessoas ouviam falar das Semanas do Clima acontecendo em outros países, e realizar esse encontro em Belém permitiu ampliar a participação da população amazônica nesse debate”, destacou. A diretora também ressaltou que o evento busca fortalecer o protagonismo regional ao criar espaços de escuta, diálogo e proposição de soluções conectadas à realidade amazônica. “Além de discutir os desafios, a Semana do Clima também é um espaço de aprendizagem sobre o debate climático global, ajudando mais pessoas a compreenderem a importância desse tema”, afirmou.

A II Semana do Clima da Amazônia será estruturada em seis eixos temáticos da Agenda de Ação da COP30, considerados estratégicos para o futuro da floresta e da humanidade. O primeiro abordará os compromissos pós-COP30 e os chamados “Mapas do Caminho”, com debates sobre transição energética justa, afastamento dos combustíveis fósseis, adaptação climática e cooperação entre florestas tropicais.

Outro eixo será voltado às economias regenerativas e à sociobioeconomia, com discussões sobre soluções baseadas na natureza, restauração florestal, cadeias produtivas da biodiversidade e financiamento climático. Também haverá espaço para debates sobre direitos territoriais, protagonismo de juventudes e povos originários, enfrentamento ao racismo ambiental e fortalecimento da cidadania. A programação ainda incluirá painéis sobre ciência, inovação e impactos das mudanças climáticas na saúde.

Entre as agendas previstas está a “Mesa Executiva da Bioeconomia – Beneficiamento do Açaí”, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas-PA), programada para o dia 1º de julho, no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia (PBIA). A atividade terá como tema “Açaí Amazônico: saúde, nutrição e novas aplicações” e reunirá especialistas, pesquisadores, chefs, comunicadores e representantes da cadeia produtiva para discutir o potencial do açaí amazônico como alimento funcional, suas aplicações culinárias e industriais, além de estratégias para ampliar sua presença no mercado nacional e internacional. A agenda também contará com degustações, apresentações empresariais e visita técnica a unidades de beneficiamento do produto.

Sobre a Semana do Clima

O projeto reúne um amplo conjunto de organizações públicas, privadas e da sociedade civil com o propósito de debater soluções e propor ações estruturantes para enfrentar desafios ambientais, sociais, econômicos e culturais da Amazônia. A iniciativa busca fortalecer uma visão de longo prazo para a região, alinhando políticas públicas e iniciativas privadas em prol de um desenvolvimento sustentável que equilibre conservação ambiental, geração de renda e bem-estar das populações locais. Além disso, a programação coloca a Amazônia no contexto global das mudanças climáticas, destacando a importância da integração de esforços para a proteção desse bioma fundamental para o equilíbrio do planeta. A proposta é que a Semana do Clima da Amazônia aconteça anualmente, expandindo-se para os demais estados da Amazônia Brasileira, fortalecendo a mobilização, o diálogo e a construção de soluções a partir dos territórios.

A primeira edição da Semana do Clima da Amazônia, realizada em 2025, demonstrou a dimensão e o impacto do evento ao reunir mais de 4 mil participantes, promover mais de 100 horas de programação e realizar mais de 35 eventos em Belém, contando ainda com a participação de mais de 30 organizações parceiras.

A edição de 2026 contará com patrocínio das empresas Hydro e Vale. O evento também reúne uma ampla rede de correalizadores, entre eles Afya, ASSOBIO, BRC Biodiversity Research Consortium, Certi, CESUPA, Cojovem, Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, CONTAG, Embrapa, Emergent, FIEPA, Governo do Estado/Secretaria do Meio Ambiente do Pará, Hydro, Instituto Clima e Sociedade (ICS), Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Instituto Peabiru, IPAM Amazônia, Natura, Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), Prefeitura de Belém, Projeto Saúde & Alegria (PSA), Saint-Gobain, Uma Concertação pela Amazônia e Vale.

Serviço

II Semana do Clima da Amazônia

Data: 29 de junho a 4 de julho de 2026

Local: Belém (PA)

Inscrições para painéis: a partir de 19 de maio de 2026

Inscrições para eventos autogestionados: já disponíveis

Eventos autogestionados: 1º, 2 e 3 de julho

Programação principal: 29 e 30 de junho

Mais informações e inscrições: Semana do Clima da Amazônia