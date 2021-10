Belém recebe veleiros de rally pela Amazônia, que seguem aventura até Alter do Chão

A primeira edição do BRally Amazon, uma rally náutico com uma travessia pelos rios da região Norte, já começou. Belém recebe atualmente os participantes da competição, entre eles o barco Unama/Toro, de Pernambuco, que participa do rally iniciado na última quarta-feira, 27, está ancorado na capital.

O comandante do veleiro, Cleidson Nunes, mais conhecido como Torpedinho, representa o estado do Pernambuco na aventura. Ele conta que, desde setembro, a embarcação já foi a Fernando de Noronha, Recife e agora Belém. O comandante também revela outro feito da tripulação. "Nós vamos levar o primeiro cadeirante da história a fazer um rally pela Amazônia", conta.

A tripulação do barco Unama/Toro, que esteve nas últimas oito edições da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno), é formada por oito velejadores. Além do capitão Cleidson Nunes, Aníbal Fernandes, Janyo J B Diniz, João Janguie, Orlando Moreira, Paulo Frederico, Samuel Gustavo e Rodrigo Siqueira compõem a equipe da embarcação.

O grupo acaba de chegar a Belém, e deve ficar até a madrugada de terça-feira, quando retomam o percurso do rally que vai terminar em Alter do Chão, Santarém, no dia 15 de novembro.

"Belém estava na nossa rota. Estamos fazendo o rally que começou em Soure, Ilha do Marajó, e vamos subir o Rio Amazonas. É o primeiro BRally Amazon, que é muito importante para Belém porque abre a rota do turismo náutico, um grande interesse nacional de retomada, e criar condições para desenvolvimento do turismo náutico. É o que está acontecendo aqui", diz Cleidson.

Depois de Soure, os participantes do BRally Amazon seguem pelo Golfo do Marajó, ao Sul da ilha, até chegar aos Estreitos de Breves, complexo sistema de canais que forma boa parte das cerca de 2.500 ilhas do Arquipélago do Marajó. A rota continuará em direção à Gurupá, passando por Almeirim, em seguida Prainha, indo até Monte Alegre, onde está localizado o Parque Estadual. O BRally Amazon terminará em Alter do Chão, conhecida como o Caribe da Amazônia, às margens do rio Tapajós.