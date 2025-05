Belém recebe roda de conversa gratuita sobre impactos da crise climática na saúde

Os impactos da emergência climática na saúde serão debatidos em roda de conversa promovida pela organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) nesta sexta-feira (23), com entrada gratuita, a partir das 9h na Casa Balaio. As inscrições são online, com vagas limitadas.

A crise climática já afeta a vida cotidiana de diferentes populações — são frequentes as notícias sobre catástrofes, como furacões, queimadas e ondas de frio e calor extremo em diversas regiões do planeta. Os impactos da emergência vivida em nosso planeta sobre a saúde, entretanto, são menos evidentes.

“Queremos que a saúde tenha uma posição de maior destaque nas discussões da COP-30 e não há um lugar mais propício para realizar este debate neste momento do que Belém”, afirma a diretora-executiva de MSF-Brasil, Renata Reis. O MSF está presente em mais de 70 países e vivencia de maneira direta os impactos da emergência climática sobre as populações mais vulneráveis do planeta. As consequências mais visíveis são a maior frequência de desastres socioambientais, como inundações e deslizamentos, mas existem desdobramentos mais profundos e menos evidentes.

“Secas ou inundações afetam a produção de alimentos, o que pode gerar uma crise nutricional e impulsionar movimentos migratórios”, exemplifica a secretária médica internacional de MSF, Maria Guevara, que também vai participar do evento. “A mudança de regimes de chuva também afeta o ciclo de vida de vetores de doenças, como mosquitos, que se instalam em regiões onde antes não estavam presentes”, acrescenta ela, citando o avanço da dengue e da malária.

Outro aspecto importante é que a emergência climática afeta de maneira desigual as populações do planeta, tendo um impacto maior sobre aquelas que já são mais vulneráveis. “A estreita relação dos povos indígenas com o ambiente, somada a vulnerabilidades socioculturais, nos deixa mais expostos aos impactos das mudanças climáticas na saúde, particularmente quanto à insegurança alimentar e saúde mental”, afirma o médico indígena Idjarrury Sompré, que trabalha com comunidades originárias na região de Santarém e atuou também no apoio a populações indígenas durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado.

“Esperamos que esse diálogo que vamos fazer em Belém possa abrir caminho para que as discussões da COP fiquem cada vez mais focadas no interesse das populações mais vulneráveis”, disse Renata Reis.

Serviço

Roda de Conversa: A Crise Climática é uma Crise de Saúde

Data: 23 de maio

Local: Casa Balaio, avenida Nazaré 699 (esquina com a Quintino)

Horário: às 9 horas

Inscrições: http://bit.ly/44IuChB

Entrada franca