Belém recebe plantão psicológico gratuito neste sábado (31); veja como receber atendimento

Belém recebe, neste sábado (31), plantão psicológico gratuito para crianças e adultos. A ação é promovida por uma faculdade privada da capital paraense na Praça Batista Campos, a partir das 9 horas. Além do atendimento, a população também é beneficiada com bate-papo sobre violência doméstica, em alusão ao Agosto Lilás.

VEJA MAIS

Esse mês é marcado pela campanha de combate à violência contra a mulher no Brasil e pelos 18 anos da Lei Maria da Penha, que atua protegendo vítimas de agressão física, psicológica, patrimonial e/ou sexual. A Faci Wyden, Instituição de Ensino Superior (IES) envolvida, igualmente realiza dinâmicas sobre emoções para o público.

A campanha Agosto Lilás em 2024 marca os 18 anos da Lei Maria da Penha (Reprodução / Governo Federal)

Segundo dados da Rede de Observatórios da Segurança, divulgados pela Agência Brasil, oito mulheres foram vítimas de violência doméstica a cada 24 horas em 2023. Os estados referidos no levantamento são Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.

Melissa Fecury, coordenadora do curso de Psicologia da IES, afirma que essa é uma oportunidade valiosa para os moradores de Belém. “Ao oferecer atendimentos gratuitos em um espaço acessível como a Praça Batista Campos, queremos garantir que todos tenham acesso a um suporte psicológico de qualidade”, diz. A coordenadora esclarece que o momento de orientação e acolhimento é destinado a qualquer pessoa com dificuldade emocional.

“Nosso objetivo com esta iniciativa é proporcionar um atendimento acolhedor e acessível, reforçando o nosso compromisso com a saúde mental da comunidade”, esclarece. Melissa ressalta que a ação é uma extensão do que já é realizado na faculdade, “onde qualquer pessoa pode buscar atendimento e ser atendido de acordo com suas necessidades.”

Serviço

Plantão Psicológico Gratuito - Faci Wyden

Data: 31 de agosto, sábado

Horário: 9 horas

Local: Praça Batista Campos (Travessa Padre Eutíquio, S/N - Batista Campos. Belém, Pará)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)