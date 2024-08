Belém recebe oficina de candidatura dos Teatros da Amazônia a Patrimônio Mundial nesta segunda (26)

Entre os dias 26 a 28 de agosto, Belém sediará a 2ª Oficina de Mobilização para preparação da candidatura dos Teatros da Amazônia à Patrimônio Mundial, incluindo o Theatro da Paz, da capital paraense, e o Teatro Amazonas, de Manaus (AM). Organizado pela Prefeitura de Belém e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o evento terá início na segunda-feira (26/8), às 9h30, no Theatro da Paz. A programação completa dos três dias conta com debates e visitas técnicas e guiadas, abertas ao público, com o objetivo final de elaborar um dossiê e formar Grupos de Trabalho (GTs) para ações futuras.

A cerimônia de abertura do evento terá livre acesso do público e ocorrerá às 9h30, com a presença do presidente do Iphan, Leandro Grass; e do secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz; dentre outras autoridades.

Este é mais um passo para que os teatros da Amazônia possam ser reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no âmbito da Convenção para a proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, também conhecida como Convenção da Unesco de 1972.

As duas casas centenárias de espetáculos constam na lista indicativa brasileira de bens com potencial para serem reconhecidos como Patrimônio Mundial, etapa prévia de planejamento e preparação para as candidaturas. Cabe ao Iphan coordenar o processo de elaboração do Dossiê de candidatura e apresentá-la ao Centro do Patrimônio Mundial da Unesco.

Durante a oficina serão debatidos temas como os princípios e procedimentos para o reconhecimento internacional, a contextualização histórica e valores culturais relacionados aos teatros candidatos ao título mundial. A programação também inclui visita técnica ao Theatro da Paz e seu entorno, além de uma apresentação de ópera.

Importância dos teatros no contexto da Amazônia e do Brasil

Construídos no século XIX, como um projeto de urbanização e modernização da região Amazônica, o Teatro Amazonas e o Theatro da Paz foram os primeiros teatros brasileiros com estrutura arquitetônica preparada para espetáculos de ópera. Representam o apogeu econômico e simbolizam a ocupação e transformação da região durante o ciclo da borracha. Ambos são tombados pelo Iphan desde a década de 1990.

"São os primeiros teatros que surgiram na época da borracha, projetadas pelos mesmos artistas e arquitetos, que foram muito visionários. Naquela época não se pensava em ópera no Brasil, que dirá na Amazônia. Eles trazem consigo uma história rica, que é também parte da história do Brasil. Suas estruturas arquitetônicas são únicas, não têm similaridade no país", declara Cristina Vasconcelos, superintendente do Iphan no Pará.

Segundo a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco, para que um bem cultural seja reconhecido como Patrimônio Mundial, este precisa justificar os valores que sejam de importância para a humanidade, além de demonstrar a importância local, regional e nacional.

A candidatura dos teatros da Amazônia visa fortalecer o papel desses bens para a democratização da cultura e a apropriação pela sociedade civil. "Nós vamos firmar a nossa Amazônia. Fazer com que esses dois teatros se tornem patrimônio da humanidade é remeter à valorização da nossa história como amazônidas e populações que também fazem cultura, tanto quanto qualquer outra região do Brasil", afirma Cristina Vasconcelos.

Confira a programação completa:

Dia: 26 de agosto (segunda-feira)

Manhã

Local: Teatro da Paz (Avenida da Paz, S/N – Campina)

• 9h - Credenciamento

• 9h30 – Abertura com Autoridades

• 10h – Requisitos para a candidatura

• 12h – 14h – Intervalo

Tarde

Local: Auditório Palacete Faciola (Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 138 – Nazaré)

• 14h – Requisitos de Proteção, Conservação e Gestão

• 17h – 18h – Debates

Noite

Local: Teatro da Paz (Avenida da Paz, s/n – Campina)

• 19h – Apresentação “A Ópera na Amazônia” com a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

Dia 27 de agosto (terça-feira)

Manhã

Local: Theatro da Paz (Avenida da Paz, s/n – Campina)

• 8h30 – Visita técnica na área de amortecimento (para as equipes técnicas)

• 8h30 – Circuito Geo-Turístico (para público interessado) – inscrições por este formulário)

Tarde

Local: Theatro da Paz (Avenida da Paz, s/n – Campina)

• 14h – Visita técnica ao Theatro da Paz (para equipes técnicas)

• 14h – Visita guiada ao Theatro da Paz (para público interessado com retiradas de ingresso)

Dia: 28 de agosto (quarta-feira)

Local: Sala Vicente Salles, no Palacete Bolonha (Av. Gov. José Malcher, n.º 295, Nazaré)

⦁ Das 9h30 às 14h – Debates para finalizar o dossiê e formar Grupos de Trabalho (GTs) para ações futuras.

(*Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)