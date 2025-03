Belém recebe o plantio de 3 mil mudas para expandir áreas verdes

A partir de segunda-feira (10), Belém terá uma grande ação de plantio dentro do projeto Cidade Verde. Ao longo de duas semanas, três mil mudas serão plantadas em diferentes pontos da capital paraense, com foco em áreas que necessitam de maior cobertura vegetal. A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima.

Foram selecionadas mudas de árvores frutíferas ou que proporcionem sobra como Andirá uxi, Jambeiro, Buriti, Mangueira, Castanheira, Samaumeira Sibipiruna, Jenipapo, Mamorana, Paliteira, Jacarandá, Mini e Tumbérgia trepadeira.

A operação começa pela área ao lado do elevado Daniel Berg, no bairro da Sacramenta, passando em seguida para a Av. Almirante Barroso, Av. Padre Bruno Sechi, entorno do elevado do Entroncamento, Av. Marquês de Herval, entre outros.

As praças também receberão plantio, porém como reposição de árvores que morreram ou que foram suprimidas. O trabalho começa com abertura das covas, colocação de terra preta e em seguida o plantio das mudas.

A operação terá apoio logístico do Exército Brasileiro, que vai dispor de pessoas e de caminhões para o transporte de mudas para o local onde serão plantadas as mudas, e da empresa Ciclus Amazônia, que fará o transporte de terra preta.