Belém recebe missa em homenagem a pets, tutores e veterinários neste sábado (18)

Uma missa em ação de graças a animais de estimação, tutores e médicos veterinários será realizada no próximo sábado, às 9h, na Igreja dos Capuchinhos, no bairro de São Brás, em Belém. O momento deve reunir centenas de pessoas ligadas à causa animal e também contará com uma bênção aos animais de estimação, que será feita no estacionamento da Paróquia de São Francisco de Assis.

A iniciativa da celebração é da empreendedora Cintya Camilla Guerra, que passou recentemente por um momento delicado com sua Pet, uma poodle de 13 anos chamada Lili.

"Eu queria marcar esse momento em que passamos por períodos desagradáveis, em um momento de agradecimento. Agradecer a Deus pela saúde de cada tutor e de cada veterinário que honra o seu juramento. Que Ele proteja sempre os nossos pets. Só quem sabe que amor é esse, é quem tem um", afirma.

A missa

São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, é celebrado por católicos ao redor do mundo. No Brasil, é comum que muitos tutores de pets levem seus cães e gatos às igrejas para serem abençoados. A benção aos animais reconhece que eles participam da vida dos seres humanos como companhia e auxílio. São Francisco também atribuía aos animais a bondade e amor. Daí a importância da celebração.

A celebração do próximo sábado, na Paróquia de São Francisco de Assis, tem o objetivo de reafirmar a importância dos cuidados e proteção aos animais e também valorizar os tutores e profissionais que atuam com os pets.

"Essa missa é importante para que a humanidade tenha cuidado com todas as criaturas, especialmente os animais. Deus é criador de tudo, por isso Ele protege todas as suas criaturas com seu amor. Quem faz o bem ao próximo, incluindo os animais, agrada também a Deus. Deus é amor e tudo foi criado com esse amor. Os veterinários e tutores que zelam, acolhem e tratam bem os seus pets, estão fazendo a obra de Deus", ressalta o pároco de São Francisco de Assis, Frei Luís Rota.

A celebração vem chamando a atenção de muitas pessoas ligadas à causa animal. A assistente social, Ana Júlia Costa, é uma das pessoas que vai participar da celebração do próximo sábado. Tutora de 2 cachorros, ela conta que é sempre preciso agradecer pela convivência com os seus pets.

"É um momento precioso que me dá a oportunidade de agradecer por todas as bênçãos que tenho recebido, principalmente pela restauração da saúde dos meus pets. Ganhei a Izzie e o O’malley, logo após a pandemia. Desde então, eles se tornaram membros da família. Somos todos apaixonados por eles, pois eles completam a casa com um amor indescritível.

Escolha de vida

A médica veterinária Brenda Assunção, que também vai participar da celebração, fala da importância de momentos como este. Principalmente quando partem da iniciativa de pessoas que passaram por dificuldades com seus pets e encontraram nos cuidados profissionais o alívio.

"É um momento de fortalecer a fé e a esperança. Os pets hoje são membros das famílias, que passam por problemas de saúde, tal como os humanos. E em alguns momentos precisamos de fé para acalmar o coração e pedir sabedoria para cuidar da melhor forma dos pets. E para mim, enquanto veterinária, ser objeto de cura para aqueles que não podem falar, não sabem como se defender na maioria das vezes, sempre foi o propósito da minha vida".

"Eu sou tutora e trabalho no ramo pet há vários anos, então, a minha iniciativa é falar sobre o amor, sobre transbordar o que temos dentro do peito. E uma celebração dessa, reúne muitas pessoas que vibram amor", finaliza a empreendedora Cintya Camilla Guerra.

Serviço

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS A PETS, TUTORES E VETERINÁRIOS

Data: 18/05/2024 (sábado)

Horário: 9h

Local: Igreja dos Capuchinhos (Paróquia de São Francisco de Assis

Entrada aberta ao público