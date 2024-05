Missa e carreata vão homenagear Santo Antônio no domingo (19), em Belém

A carreata de Santo Antônio percorrerá as ruas de Belém, conduzindo a imagem do santo e levando centenas de devotos e fiéis, a partir das 9h deste domingo (19). A tradição é realizada todos os anos pela Paróquia de Santo Antonio de Lisboa, com o objetivo de convidar os paroquianos e o público em geral para a grande festividade religiosa e cultural que acontecerá no período de 1 a 13 de junho.

Programação

A programação da carreata inicia com uma missão na capela para, em seguida, começar a concentração dos veículos. Após a benção, concedida pelo frei Rodolfo Pimentel, pároco da igreja, em frente ao carro que conduzirá a imagem, será dado início ao cortejo, que percorrerá as seguintes ruas e avenidas:

Av. Serzedelo Correa, Rua dos Timbiras, Av. Roberto Camelier, Rua Fernando Guilhon, Trav. Apinajés, Av. Alcindo Cacela, Av. Bernardo Sayão, RUA São Miguel, Trav. Honório José dos Santos, Rua dos Pariquis, Rua Cesário Alvim, Travessa Monte Alegre, Av. Almirante Tamandaré, Rua Ângelo Custódio, Praça Felipe Patroni, Praça Dom Pedro II, Rua Dr. Assis, Rua Gama Abreu e Av. Conselheiro Furtado, com paradas nas Paróquias de Santa Terezinha do Menino Jesus, São Judas Tadeu, Santa Luzia, Nossa Senhora da Conceição, Catedral Metropolitana de Belém, Nossa Senhora da Graça e Santíssima Trindade, com retorno à Capela de Santo Antonio de Lisboa.

Ao longo do trajeto, será distribuído material de divulgação com a programação da festividade.

SERVIÇO:

Saída da frente da Capela de Santo Antonio de Lisboa

Endereço: rua dos Tamoios, 1875 (entre travessa . Padre Eutíquio e avenida Serzedelo Correa) - Batista Campos. Em frente à praça.