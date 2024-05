Festas pets: Confeitaria para animais de estimação desponta como mercado promissor em Belém

Os ‘papais pet’ não medem esforços para ver o seu companheiro animal feliz. Nos últimos tempos, o surgimento de uma variedade de serviços voltados para o bem-estar e entretenimento, junto a vontade dos tutores de eternizar os momentos vividos ao lado dos seus animaizinhos de estimação, fez nascer um novo nicho de mercado: confeitaria para pets. Uma empresa que prepara kits de festa para animais na Grande Belém, por exemplo, oferece desde brigadeiro de fígado à bolos com decorações personalizadas.

Quem está por trás do empreendimento é Taissa Barbosa. A empresária também é ‘mãe de pet’ e observou essa tendência de perto. Por isso, resolveu investir nesse mercado de demanda crescente. Ela relata: “Os ‘pais de pet' querem demonstrar o amor que sentem de uma maneira boa, tanto para os animais quanto para os humanos. Sempre pedem aquele bolinho para festejar os mesários e aniversários”.

Ela conta que sua confeitaria para animais surgiu durante a pandemia, quando a empreendedora, que já era “confeiteira humana”, decidiu aproveitar a oportunidade para expandir seus negócios para o mundo pet. “Nessa época as pessoas não podiam sair, a maioria das pessoas estavam em casa com seus animais. E por que não festejar a vida com seu pet, de uma maneira agradável e que não fizesse mal? Então, eu fiz quatro cursos de confeitaria pet online, e fui divulgando na internet” contou.

Hoje, 4 anos depois, a ‘Dog Free’ não é apenas um simples negócio para Taissa. A prestação de serviço voltada para os animais é sua principal fonte de renda. “Isso é 100% da minha renda, hoje vivo da minha confeitaria para pets. As vezes recebo algumas encomendas para humanos, mas são um extra”, revelou.

Mercado promissor

Em 2022, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a população de animais de estimação no Brasil era de 167,6 milhões, tornando o Brasil o 3° maior do mundo em população total de animais de estimação. Taissa defende a ideia de que esse aumento da ‘população animal’ é o principal motivador do incentivo a negócios como o dela. “Hoje em dia é difícil uma família que não tenha um pet em casa, seja gato, cachorro, porquinho da índia, e outros”, analisou.

Taissa observa que o mercado que oferta serviços para animais, de modo geral, está em constante crescimento. “Esse é um dos ramos mais promissores globalmente, movimentou mais de R$60 bilhões em 2023 e continua atraindo. Até aplicativos de transporte agora já tem seu serviço pet”, pontuou.

Quem confirma a percepção de Taissa são os dados do Instituto Pet Brasil. As projeções indicam que esse setor movimentou cerca de R$67,4 bilhões em 2023 , segundo levantamento feito pela instituição.

Possibilidades

O mundo da confeitaria pet oferece uma gama completa de opções para tornar a festa do pet um evento inesquecível, com direito a todas as guloseimas das tradicionais “festas de criança”. O estabelecimento de Taissa oferece, além de bolos, salgados como quibe, coxinha e pão de queijo, brigadeiros, cupcakes e até mini cocadas. Tudo com adaptações que permitem que os animais consumam. “A gente oferece desde salgadinhos até brindes personalizados, tudo é preparado com ingredientes naturais e aprovados por veterinários, garantindo a segurança e o bem-estar dos animais”, descreveu a confeiteira.

E completa: “O mundo pet só tem a crescer. Mas eu sempre repito, tudo com muita responsabilidade, sempre pensando no pet”.

O céu é o limite

Quanto aos valores que os tutores estão dispostos a investir com os eventos para pets, Taissa diz que não há limites. “Existem festas que têm decorações elaboradas, entretenimento ao vivo e até mesmo serviços de cerimonial estão se tornando cada vez mais comuns”, diz.

Os produtos que ela oferece começam em R$ 2,50 e vão até o limite do cliente. “Os “pais de pet” querem demonstrar o amor que sentem, por isso, sempre pedem bolinhos para festejar os mesários e aniversários pet de uma forma que una os pets e os humanos”, revelou.