Belém recebe feira de produtos indígenas até domingo (15), na praça Milton Trindade

A Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria Antirracista (Coant) realiza nos dias 14 e 15 de agosto, das 8h às 14h, a "Feira de Produtos Indígenas", na praça Milton Trindade, também conhecida como Horto municipal, na rua dos Mundurucus, batista campos. A feira faz parte da programação do "Agosto Indígena na Mairí dos Povos", que começou na última segunda-feira (9). É possível comprar produtos expostos pelos presentes das etnias: Tembé, Kayapó, Tikuna, Warao, Wai Wai, Tupinambá e artesãos que se inspiram na cultura indígena para fazer seus produtos.

Jomara Tembé, coordenadora djunta da Coant, explica a equipe da redação integrada e O Liberal, sobre a elaboração da feira: "essa programação que está acontecendo na praça Hamilton Trindade foi fechada no coletivo, junto com a Semma. Nós convidamos os parentes de várias etnias para participar desse momento, vender o seu artesanato, que é produzido de maneira sustentável. Tudo é extraído da natureza, como os colares, as pulseiras... A gente também tem mel puro, mel Tembé", explica a coordenadora.

"Mestre Saci", como é conhecido Angêlo Fonseca, natural de Alenquer, da etnia Abaré conta que sua participação na feira vai além da exposição e venda dos seus bonecos de panos, que retratam as personagens das lendas da região: "eu pesquiso a cultura popular. Confecciono manualmente os meus bonecos. Hoje eu tenho 11 personagens, entre eles, Curupira, Mapinguari, Vitoria Régia, Iara, Mantinta, Icamiabas", explica o mestre. "O que resulta das minhas pesquisas, faço os bonecos e apresento as nossas lendas, tradições para as crianças", finaliza.

Jomara faz um convite à população, para conhecer mais sobre a cultura e o artesanato produzido pelas etnias que se organizaram coletivamente na feira. Reforça que esta é uma das forma de sustento: "convidamos os parente que aqui estão expondo os seus artesanatos. Sua produção própria, que é uma forma de se sustentar no contexto urbano. Este é o começo de muitas [feiras] que vem pela frente. A valorização da cultura, do que é produzido nos nossos territórios. Esse momento é muito importante para nós enquanto indígenas. Valorização da nossa autodeterminação", explica. "E a gente está nesse mês de agosto, que é o mês dos Povos Indígenas na Belém Mairí, governo da nossa gente. É muito importante que todos queiram participar, comprar os nossos materiais, artesanatos. Estão convidados a vir a essa feira", finalizou.

A Feira dos Povos Indígenas acontece até o domingo (15), das 8h às 14h, na praça Milton Trindade, situada na rua dos Mundurucus (antigo horto municipal).