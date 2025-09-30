Belém recebe exposição imersiva e gratuita 'Mirações Digitais' no Bosque

O público de Belém poderá conhecer, a partir de outubro, a exposição “Mirações Digitais”, instalação artística gratuita do paraense Kambô – pseudônimo de Luan Rodrigues. A mostra ocupará o Shopping Bosque Grão-Pará, transformando os corredores do espaço em uma galeria interativa que une arte, tecnologia e tradições amazônicas.

As obras ganham movimento por meio de realidade aumentada, acessível pela tela do celular, permitindo ao visitante vivenciar narrativas em 3D e mergulhar em símbolos da floresta.

Obras que unem ancestralidade e tecnologia

Entre os destaques estão representações da arapaima, vista como guardiã das águas; da garça marajoara, ponte entre céu e terra; da onça, protetora dos caminhos; do tambaqui, símbolo da abundância; e de Bepgororoti, personagem mítico que virou chuva.

Segundo o artista, a proposta é criar uma experiência que vá além da contemplação: “Quero que as pessoas se sintam dentro de uma narrativa amazônica, cercadas por símbolos que fazem parte da nossa identidade. A tecnologia entra como um feitiço que expande a imagem e a faz vibrar no espaço”, explica Kambô.

O artista Kambô

Nascido em Cametá (PA), Luan Rodrigues desenvolveu o projeto Kambô para conectar as tradições amazônicas com a contemporaneidade. Sua trajetória inclui exposições como a Cow Parade Belém (2016), Olhares Amazônicos (2021) e Contemporaneidade Paraense (2022), além de prêmios como o VMB da MTV e o Prêmio Multishow.

Kambô também já levou sua obra a eventos nacionais e internacionais de video mapping e artes digitais, incluindo apresentações no Canadá, Rio de Janeiro, Curitiba, Bahia e Belo Horizonte.

Serviço

Exposição: Mirações Digitais

Local: Shopping Bosque Grão-Pará – Av. Centenário, 1052

Período: outubro e novembro de 2025

Horário: das 10h às 22h

Entrada: gratuita.

gratuita.