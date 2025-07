Belém recebe a 10ª Marcha das Mulheres Negras nesta sexta-feira (25)

Belém vai receber, nesta sexta-feira (25), da 10ª edição da Marcha das Mulheres Negras, um dos mais significativos atos do Julho das Pretas, mês de visibilidade e incidência política das mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Com o tema “Vidas Negras Amazônidas por Reparação e Bem Viver”, a mobilização terá concentração a partir das 17h, na escadinha da Estação das Docas, e seguirá até o Quilombo da República, na Praça da República, onde serão realizadas apresentações culturais.

O ato reúne movimentos sociais, coletivos, organizações e pessoas aliadas da luta antirracista, e marca o encerramento de uma campanha de 30 dias de ativismo em diversos territórios do Pará. A marcha busca dar visibilidade à resistência das mulheres negras da Amazônia e reforça a urgência de reparações históricas e da implementação de políticas públicas que garantam justiça, liberdade e o direito ao bem viver.

A edição deste ano também se insere no contexto da mobilização nacional para a 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras, prevista para o dia 25 de novembro, em Brasília. A primeira marcha nacional, realizada em 2015, foi idealizada por uma mulher paraense: a ativista Nilma Bentes, reconhecida como uma das principais referências da luta antirracista no Brasil.

“O fortalecimento da luta das mulheres negras passa pelo reconhecimento da centralidade das nossas vidas na construção de uma sociedade mais justa”, afirmou a organização da marcha. Para os organizadores, a presença de coletivos, universidades, comunidades de fé, grupos culturais e apoiadores é essencial para fortalecer as pautas históricas de reparação e justiça racial.

A data escolhida para a marcha é simbólica. O 25 de Julho é celebrado como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha e também como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, uma homenagem à líder quilombola que comandou, no século XVIII, um quilombo no Mato Grosso e se tornou símbolo da resistência negra no Brasil. A data reafirma a luta de mulheres que, como Tereza, enfrentaram o racismo e o patriarcado para garantir a liberdade de seu povo.

Serviço:

10ª Marcha das Mulheres Negras em Belém

Quinta-feira, 25 de julho

A partir das 17h

Escadinha da Estação das Docas – Av. Presidente Vargas

Encerramento: Quilombo da República (Praça da República)