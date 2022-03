Belém realiza Semana Nacional do Cérebro grátis para todo o Brasil neste sábado

A Semana Nacional do Cérebro (SNC) é um evento promovido para todo o Brasil pela SBNeC e parte integrante da Brain Awareness Week (BAW), ação cujo intuito é divulgar os avanços e benefícios resultantes do estudo do cérebro.

Promovida pela Dana Foundation, a iniciativa de nível global visa expor e propagar as neurociências e as áreas com as quais se relaciona para o mundo todo. Participam do evento, pesquisadores da instituição - e parceiros - dos mais variados campos do saber.

No evento, os estudiosos do assunto desenvolvem as conexões existentes entre neurociência em sua interface, com as ciências biológicas, ciências da linguagem, ciência de dados e comunicação, ciências humanas e áreas afins.

Em sua terceira edição, a Semana Nacional do Cérebro promovida pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, com o tema “Neurociência, inclusão social e educação, tem como coordenadora a Profa. Dra. Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino, que atualmente cursa o Pós-doutorado, na área de linguagem, mente e cérebro, no Programa de Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, sob supervisão da Profa. Dra. Aniela Improta.

A programação iniciou dia 16/03 (quarta-feira) e termina dia 20/03 (domingo), com atividades 100% online que vão de palestras, mesas-redondas, rodas de conversas, oficinas e jogos interativos no site para exercitar o cérebro.

O evento é aberto ao público de todas as idades e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no site do evento. A transmissão das lives é feito no canal do YouTube do projeto Lab ÁFRICA.

As ações foram cadastradas no site internacional como parte da BAW, também faz parte das ações nacionais pelo site da SBNeC. Todos podem participar.