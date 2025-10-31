Belém realiza operação de ordenamento e anuncia projeto 'Belo Centro' para revitalizar o comércio

A Prefeitura de Belém iniciou, na manhã desta sexta-feira (31), uma nova operação de ordenamento no Centro Comercial da capital. A ação, detalhada pelo prefeito Igor Normando durante coletiva de imprensa no Palácio Antônio Lemos, marca o início de uma série de medidas voltadas à reorganização do comércio popular e à requalificação do centro histórico da cidade.

Segundo o prefeito, as ações representam um passo na solução de um problema histórico de ocupação irregular. “Nós resolvemos fazer o que era, há muito tempo, um sonho da cidade, mas que poucos tiveram a coragem de enfrentar esse desafio: reorganizar o comércio popular de Belém e, ao mesmo tempo, devolver o Centro Histórico para a cidade”, afirmou Igor Normando.

Projeto “Belo Centro” e novo shopping popular

Durante o anúncio, o prefeito apresentou o projeto “Belo Centro”, elaborado pela atual gestão e com previsão de início em janeiro de 2026. A proposta foi antecipada para contemplar os trabalhadores do centro comercial, especialmente os permissionários do Largo da Palmeira, espaço que estava abandonado e sofreu colapso parcial na última quarta-feira (29).

O projeto será desenvolvido em etapas. A primeira consiste no reordenamento do comércio na Boulevard Castilhos França, onde os vendedores informais e ambulantes serão realocados provisoriamente. Essa fase deve ser concluída neste sábado (1º).

Paralelamente, a prefeitura vai desapropriar um imóvel que abrigará o novo shopping popular, local estratégico que passará por reformas e adequações para receber os trabalhadores formalizados.

“Nós estamos também com um processo de desapropriação de um prédio onde irá funcionar o nosso shopping popular. Esse novo espaço vai funcionar em um lugar estratégico e garantir que os comerciantes possam vender seus produtos com qualidade e, principalmente, com capacitação, que vai ser oferecida em parceria com o Sebrae, e na articulação de crédito, junto com o Governo do Estado, para que esses vendedores saiam da informalidade, além de uma incubação e curadoria para que vendam melhor seus produtos”, anunciou o prefeito.

Ações integradas e segurança dos trabalhadores

A primeira fase da operação de ordenamento público começou nesta sexta-feira (31) na Boulevard Castilhos França. A pedido dos comerciantes, a prefeitura autorizou que os trabalhos sejam retomados ao meio-dia deste sábado (1º), permitindo que os profissionais notificados possam concluir suas vendas até esse horário.

A ação envolve equipes da Segbel, Sedcon e Sezel, responsáveis, respectivamente, pela segurança e mobilidade, orientação e regularização dos ambulantes, e limpeza e remoção de estruturas irregulares.

De acordo com o superintendente municipal de Ordem Pública, Marcus Castro Alves, o trabalho integrado das secretarias é essencial para garantir resultados duradouros. “O ‘Belém em Ordem’ é uma ação contínua que reforça o compromisso da gestão municipal com o ordenamento e o respeito ao espaço público. A união entre Segbel, Sedcon e Sezel é fundamental para garantir que o centro da cidade volte a ser um ambiente organizado, seguro e funcional para trabalhadores, consumidores e visitantes”, destacou.