Belém realiza II Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial

A II Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial será realizada nesta quinta e sexta-feira, 26 e 27 de junho, no campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), reunindo representantes de diversos segmentos sociais e governamentais para pensar soluções e estratégias de enfrentamento ao racismo e às desigualdades raciais. O processo também contempla a escolha de delegadas/os para a etapa estadual, ambas fundamentais para sacramentar a participação social dentro do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir).

A Conferência tem como principal propósito debater, formular e estruturar políticas públicas de promoção da igualdade racial no município. Entre os objetivos estão: promover a equidade racial; enfrentar o racismo institucional e estrutural; reduzir as desigualdades raciais; ampliar o diálogo entre governo e sociedade civil; e eleger os delegados que representarão Belém na Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial.

A programação é realização conjunta da Prefeitura de Belém com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

Confira a programação completa:

Dia 26 de junho (1º dia)

8h – Credenciamento

8h30 – Saudação de lideranças tradicionais e originárias

9h – Abertura oficial com autoridades e lideranças

10h – Leitura do Regimento Interno

12h30 – Almoço

14h – Mesa 1: Sinapir, Políticas PIR e relevância das conferências

15h – Apresentação dos eixos da conferência e divisão em grupos de trabalho

15h30 – GTs por Eixo Temático:

→ Eixo I – Democracia

→ Eixo II – Justiça Racial

→ Eixo III – Reparação

17h30 – Apresentação cultural

Dia 27 de junho (2º dia)

8h30 – Boas-vindas e recapitulação do dia anterior

8h30 – Continuidade dos GTs por eixo temático

10h30 – Sistematização das propostas debatidas

12h – Almoço

13h30 – Plenária Final: apresentação e aprovação das propostas

15h – Apresentação das/os delegadas/os por setorial

16h – Eleição das/os delegadas/os para a Conferência Estadual

17h30 – Leitura da Carta Final da Conferência

18h – Encerramento oficial