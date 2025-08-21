Capa Jornal Amazônia
Belém realiza drive-thru de vacinação neste sábado (23)

Serão ofertadas vacinas contra diferentes doenças: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite B, DT (difteria e tétano) e febre amarela

O Liberal
fonte

Belém realiza drive-thru de vacinação neste sábado (23). (Arquivo/ Ag. Pará)

A população de Belém terá a oportunidade de atualizar a carteira vacinal neste sábado (23), durante o grande drive-thru de vacinação promovido pela Prefeitura de Belém. A ação será realizada na Aldeia Amazônica, localizada na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, das 8h às 17h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), qualquer pessoa pode participar da campanha, além de categorias específicas como motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas, motoristas de ônibus e trabalhadores do transporte em geral.

Serão ofertadas vacinas contra diferentes doenças: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite B, DT (difteria e tétano) e febre amarela.

Para se vacinar, basta levar um documento de identificação com foto e a carteira de vacinação. O atendimento será feito tanto no formato drive-thru, para quem for de veículo, quanto para quem comparecer a pé.

A prefeitura reforça que a iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir mais proteção à população.

