Belém realiza Dia D da Multivacinação neste sábado em unidades de saúde e shopping centers
A meta da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) é vacinar mais de 92 mil adolescentes ao longo da iniciativa
Belém realizará o Dia D da Multivacinação neste sábado (18), como parte da Estratégia Nacional de Multivacinação 2025 do Ministério da Saúde para vacinar crianças e adolescentes até 15 anos. A imunização será realiza nas unidades de saúde da capital, em shopping centers e em outros pontos da cidade. A abertura oficial da campanha será às 9h, na UBS Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. A meta da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) é vacinar mais de 92 mil adolescentes ao longo da iniciativa.
Todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis, com destaque para: poliomielite, sarampo, HPV, meningite ACWY, febre amarela, covid-19 e dengue. Durante a ação, a vacina contra o HPV será disponibilizada também para adolescentes de até 19 anos, e adultos de até 59 anos poderão atualizar as doses contra sarampo e febre amarela.
Segundo a Sesma, a iniciativa visa atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, ampliando o acesso às vacinas e reforçando a imunização de rotina. A Sesma ainda orienta que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação para verificação e atualização das doses. A vacinação continua até o dia 31 de outubro nas unidades de saúde.
Em Belém, a Sesma informou que 52 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abrirão as portas, excepcionalmente, em um sábado para fortalecer os demais pontos de vacinação. A imunização também será ofertada no shopping Pátio Belém e Bosque Grão-Pará, além da Unidade de Referência Materno Infantil (Uremia), Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) e o Centro de Saúde Escola da UEPA (CSE).
Postos de vacinação por distritos administrativos de Belém
Horário: 9h às 17h
DASAC:
UBS Vila da Barca; UBS Telégrafo; UBS Providência; UBS Paraíso dos Pássaros; UBS Barreiro I e II; UBS Canal do Pirajá; UBS Sacramenta e UBS Pedreira.
DABEN:
UBS Panorama XXI; UBS Carmelândia; UBS Cabanagem; UBS Mangueirão; UBS Bengui II; UBS Parque Verde; UBS Sideral; UBS Satélite; UBS Tapanã e UBS Pratinha.
DAENT:
UBS Paraíso Verde; UBS Curió; UBS Castanheira; UBS Mestre Alarino; UBS Marambaia; UBS Água Cristal; UBS Souza e UBS Águas Lindas.
DAGUA:
UBS Parque Amazônia I; UBS Terra Firme; UBS Cremação; UBS Condor; UBS Guamá; UBS Portal da Amazônia; UBS Jurunas; UBS Riacho Doce; UBS Radional II e UBS Combu.
DAICO:
UBS Icoaraci; UBS Quinta dos Paricás; UBS Paracuri I; UBS Tenoné II e UBS Parque Guajará.
DAOUT:
UBS Outeiro; UBS Cotijuba e UBS Fama.
DAMOS:
UBS Maracajá; UBS Baía do Sol; UBS Carananduba; UBS Sucurijuquara; UBS Aeroporto e UBS Furo das Marinhas.
DABEL:
UBS Fátima; Uremia (Unidade de Referência Especializada Materno-Infantil e Adolescente); CSE – Centro Saúde Escola (UEPA) e UNIFAMAZ (Centro Universitário Metropolitano da Amazônia).
SHOPPING CENTERS:
Shopping Pátio Belém e Shopping Bosque Grão-Pará
