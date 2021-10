Belém realiza 'Dia D' da campanha nacional de multivacinação neste sábado (16)

Neste sábado (16), das 8h às 14h, em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) realiza o Dia D da campanha nacional de multivacinação, voltada para menores de 15 anos. A imunização será disponibilizada em 11 postos de saúde da cidade e dos distritos.

A Sesma reforçou que o objetivo é atualizar a carteira de vacinação. As vacinas que estão disponíveis na campanha de multivacinação são:



- Para crianças de até 7 anos: BCG, hepatite B, penta, pólio (inativada e oral), rotavírus, pneumocócica 10-valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, DTP, hepatite A e varicela.

- Para crianças a partir dos 7 anos: hepatite B, febre amarela, tríplice viral, difteria e tétano, meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, varicela e dTpa.

Na capital, a campanha no dia 04 de outubro e segue até o final deste mês nas mais de 50 unidades de saúde do município. Elas funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. Pais e responsáveis devem procurar as unidades mais próximas de suas residências para a atualização da carteirinha de vacinação.

Veja onde se vacinar neste dia “D” da Multivacinação:

1 - UMS Fátima – Rua Domingos Marreiros, nº 1816, Umarizal;

2 - UMS Tapanã – Rua São Clemente, nº 3300, Tapanã;

3 - UMS Maracajá – Praça do Carananduba, s/n - Carananduba (Mosqueiro);

4 - UMS Paraíso do Pássaros – Tv. Beija-Flor, Maracangalha;

5 - UMS Guamá – R. Barão de Igarapé Miri, nº 479 – Guamá;

6 - UMS Sacramenta – Av. Sen. Lemos, nº 1840 – Sacramenta;

7 - UMS Satélite – Tv. We-8, Conjunto Satélite – Coqueiro;

8 - UMS Jurunas – Rua Eng. Fernando Guilhon, s/n – Condor;

9 - UMS Icoaraci – Rua Manoel Barata, nº 840 – Icoaraci;

10 - UMS Curió – Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n - Curió-Utinga;

11 - UMS Marambaia - Av. Augusto Montenegro – Marambaia.