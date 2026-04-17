Belém: programação gratuita na Praça Waldemar Henrique terá contação de histórias neste domingo (19)

O Sesc realiza, no próximo domingo (19/4), mais uma edição do projeto “Sesc na Praça Waldemar Henrique”, iniciativa cultural gratuita que transforma o local em espaço de arte, convivência e cidadania. A programação terá como destaque a apresentação "Narrações de Histórias", conduzida pelo Grupo Folhas de Papel, às 9h, no espaço do Bibliosesc.

Com classificação livre e voltada para trabalhadores do comércio, dependentes e público em geral, a atividade integra as ações de literatura e incentivo à leitura promovidas pelo Sesc.

Grupo Folhas de Papel será o destaque da programação. (Foto: Divulgação)

Reconhecido pela linguagem cênica envolvente, o Grupo Folhas de Papel aposta na interação entre dois narradores que constroem, em cena, um universo lúdico marcado pela imaginação, leveza e participação do público. A proposta transforma cada narrativa em uma experiência compartilhada, aproximando crianças, jovens e adultos do universo literário de forma sensível e divertida.

O projeto Sesc na Praça Waldemar Henrique tem realização semestral e consolida o espaço público como palco permanente de atividades culturais e educativas em Belém. A iniciativa reúne ações dos programas de Cultura, Educação, Lazer, Saúde e Assistência, com atividades acessíveis e gratuitas para diferentes públicos.

Além da contação de histórias, o projeto contempla apresentações musicais, cinema ao ar livre, oficinas criativas, ações literárias e espetáculos de teatro, dança e circo, fortalecendo a presença do Sesc na capital paraense e incentivando a ocupação positiva dos espaços urbanos.

A programação conta com parceria da Prefeitura Municipal de Belém e terá acessibilidade em Libras. As vagas para a atividade são limitadas a 20 participantes.

Serviço

Evento: Sesc na Praça Waldemar Henrique

Atividade: Narrações de Histórias – Grupo Folhas de Papel.

Data: 19 de abril de 2026.

Horário: 9h.

Local: Praça Waldemar Henrique (Bibliosesc).

Entrada: gratuita.

Classificação: livre.

Capacidade: 20 vagas.

Acessibilidade: libras.