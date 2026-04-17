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Belém: programação gratuita na Praça Waldemar Henrique terá contação de histórias neste domingo (19)

A atividade terá como destaque a apresentação "Narrações de Histórias", conduzida pelo Grupo Folhas de Papel, às 9h, no espaço do Bibliosesc

Saul Anjos

O Sesc realiza, no próximo domingo (19/4), mais uma edição do projeto “Sesc na Praça Waldemar Henrique”, iniciativa cultural gratuita que transforma o local em espaço de arte, convivência e cidadania. A programação terá como destaque a apresentação "Narrações de Histórias", conduzida pelo Grupo Folhas de Papel, às 9h, no espaço do Bibliosesc.

Com classificação livre e voltada para trabalhadores do comércio, dependentes e público em geral, a atividade integra as ações de literatura e incentivo à leitura promovidas pelo Sesc.

image Grupo Folhas de Papel será o destaque da programação. (Foto: Divulgação)

Reconhecido pela linguagem cênica envolvente, o Grupo Folhas de Papel aposta na interação entre dois narradores que constroem, em cena, um universo lúdico marcado pela imaginação, leveza e participação do público. A proposta transforma cada narrativa em uma experiência compartilhada, aproximando crianças, jovens e adultos do universo literário de forma sensível e divertida.

O projeto Sesc na Praça Waldemar Henrique tem realização semestral e consolida o espaço público como palco permanente de atividades culturais e educativas em Belém. A iniciativa reúne ações dos programas de Cultura, Educação, Lazer, Saúde e Assistência, com atividades acessíveis e gratuitas para diferentes públicos.

Além da contação de histórias, o projeto contempla apresentações musicais, cinema ao ar livre, oficinas criativas, ações literárias e espetáculos de teatro, dança e circo, fortalecendo a presença do Sesc na capital paraense e incentivando a ocupação positiva dos espaços urbanos.
A programação conta com parceria da Prefeitura Municipal de Belém e terá acessibilidade em Libras. As vagas para a atividade são limitadas a 20 participantes.

Serviço 

  • Evento: Sesc na Praça Waldemar Henrique
  • Atividade: Narrações de Histórias – Grupo Folhas de Papel.
  • Data: 19 de abril de 2026.
  • Horário: 9h.
  • Local: Praça Waldemar Henrique (Bibliosesc).
  • Entrada: gratuita.
  • Classificação: livre.
  • Capacidade: 20 vagas.
  • Acessibilidade: libras.
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