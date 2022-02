Belém: prefeito anuncia reforma do bondinho e outros pontos históricos da capital

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou reformas em alguns pontos do centro histórico da capital. Um deles é a reforma do bondinho e da estação, na avenida Portugal. Estão incluídas nas obras a continuidade das obras no palácio Antônio Lemos (sede oficial da prefeitura) e a sede da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel). O anúncio foi pelas redes sociais.

Na gestão anterior, o acesso à estação do bondinho foi quase totalmente interditado. As portas foram substituídas por paredes de concreto e parte do imóvel ficou com a fachada descaracterizada. O acesso se dá apenas por um portão pequeno, mas a visitação ao local, que também tinha a função de um pequeno museu, foi encerrada.

Outro anúncio foi a desapropriação da casa número 26 da rua João Diogo, que é da família do escritor Bruno de Menezes, precursor do Modernismo no Brasil. A proposta, como adianta o prefeito, é transforma o imóvel na Casa Bruno de Menezes do Modernismo Brasileiro.

A estação do bondinho e o próprio veículo histórico foram interditados na gestão anterior, que fechou a entrada do pequeno museu com uma parede de concreto (Fábio Costa / O Liberal / Arquivo)

As propostas foram apenas anunciadas, mas ainda sem datas específicas para o projeto. Na semana passada, uma comissão da Prefeitura de Belém visitou o centro histórico para analisar as condições de imóveis históricos.