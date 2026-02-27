Belém pode fazer o segundo maior Carnaval do Brasil, diz Mestre Ciça

“Eu espero que Belém faça o segundo maior Carnaval do Brasil.” A declaração do Mestre Ciça marcou a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Belém, realizada nesta sexta-feira (27), na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira.

Pela primeira vez na capital paraense, o mestre de bateria destacou a força cultural da cidade e o potencial das escolas de samba locais. “Belém é muito forte culturalmente, tem muito sambista aqui e as pessoas gostam do Carnaval. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez”, afirmou.

A presença dele integra o esforço das Escolas de Samba Associadas (ESA) para fortalecer a festa e projetar o Carnaval de Belém no cenário nacional. Também participou da noite o comentarista Milton Cunha.