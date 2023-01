Belém passa de 100 furtos de cabos em 2022; mais de 3,6 km de fiação foram furtados

Mais de 100 casos de furto de cabos foram registrados em Belém durante todo o ano de 2022. Destes casos, 22 ocorrências se referem a cabos gerais, como aponta a Guarda Municipal de Belém (GMB). Já 86 ocorrências de furto de cabos de semáforos, segundo dados informados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). O período corresponde ao mês de janeiro a dezembro do ano passado.

Um furto de cabos foi registrado na última quarta-feira (4), por volta das 17h, na travessa Quintino Bocaiúva, na esquina com a rua Boaventura da Silva, no bairro do Reduto, em Belém. Em vídeo enviado à Redação Integrada de O Liberal, um casal foi avistado furtando a fiação de um poste na área. Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), o furto ocorreu nos cabos de telecomunicações.

A maior parte dos casos, destaca a Semob, se trata de cabos de semáforo. Os bairros com mais ocorrência de furtos de cabos são Batista Campos, Reduto, Campina e Nazaré. No total, foram 3.691 metros de cabos furtados. Na avaliação da superintendência, com a quantidade de cabos furtados somente neste ano, daria para fazer a instalação elétrica completa em aproximadamente 13 novos cruzamentos. Todos os casos foram registrados junto à Polícia .

“A Semob comunica, que há o prejuízo operacional, pois, em consequência dos furtos, ocorre o deslocamento de suporte técnico operacional, gastos com material sobressalente, queima de placas eletrônicas, devido ao curto circuito proveniente do furto e desativação de semáforos e radares”, finalizou a nota.

Rondas

Para coibir esses atos, a Guarda Municipal de Belém (GMB) informou, por meio de nota à reportagem, que "...realiza, diariamente, rondas nos bairros, por meio de motos e viaturas. O órgão esclareceu, também, que não foi notificada e nem acionada o caso que ocorreu na última quarta-feira. No entanto, a Guarda Municipal intensificou o patrulhamento no local, aumentando o número de rondas".

“A Guarda Municipal de Belém informa que em 2022 fez um mapeamento e instalou 40 câmeras na cidade, para ajudar na prevenção de casos de furto de fiação”, seguiu a nota da Guarda Municipal.

Em nota, a Equatorial Energia também se manifestou sobre o assunto esclarecendo que "...a fiação é de telefonia ou internet, o que não é de responsabilidade da Equatorial Pará”.

Furto de cabos em 2022

Cabos em gerais: 22

Cabos de semáforo: 86 casos

Total de furtos: 108 casos

Fonte: Guarda Municipal de Belém (GMB) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob)