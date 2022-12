Passageiro tem mochila roubada ao entrar em carro de aplicativo no Reduto; vídeo

​Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi assaltado ao entrar em um carro de aplicativo, no bairro do Reduto, em Belém. A ação criminosa ocorreu na segunda-feira (5), mas as imagens só começaram a circular nas redes sociais nesta quarta (7). Confira:

Os registros mostram quando a vítima deixa um prédio localizado na travessa Rui Barbosa e entra no carro. O bandido se aproxima e consegue roubar uma mochila do passageiro.

As imagens não deixam claro se o bandido estava armado. (Reprodução/ Redes sociais)

O criminoso trajava uma camisa verde e calça. Conforme as imagens, ele olha para dentro do prédio e abre uma bolsa. As imagens não deixam claro se o bandido estava armado. O ladrão se aproxima da porta traseira do carro e aborda a vítima, da qual puxa uma mochila.

O suspeito sai correndo e, ainda nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver que, na contramão da travessa Rui Barbosa surge o comparsa dele. Os dois fogem em uma motocicleta. O veículo em que a vítima estava se movimenta na direção dos bandidos, que tomaram rumo desconhecido.

Criminosos fugiram em uma motocicleta. (Reprodução/ Redes sociais)

A reportagem de O Liberal entrou em contato com as polícias Civil e Militar. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela equipe da Seccional de São Brás. “Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança serão analisadas para identificação e localização dos responsáveis pelo crime”.

Já a PM disse que desenvolve ações de policiamento ostensivo e preventivo diuturnamente no local, com o apoio de equipes em motos e viaturas. A PM ressalta que qualquer informação ou denúncia pode ser feita por meio dos números 190 (Ciop) ou 181 (Disque Denúncia).