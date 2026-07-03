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Belém passa a oferecer vacina Pneumo 20 nas UBSs para ampliar proteção contra doenças pneumocócicas

Mais de duas mil doses foram enviadas à capital e são destinadas, principalmente, a crianças menores de 5 anos

O Liberal
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Belém passa a oferecer vacina Pneumo 20 nas UBSs para ampliar proteção contra doenças pneumocócicas. (Reprodução)

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Belém passaram a oferecer a vacina Pneumo 20, novo imunizante disponibilizado pelo Ministério da Saúde para ampliar a proteção contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo. Mais de duas mil doses foram enviadas à capital e são destinadas, principalmente, a crianças menores de 5 anos.

Incorporada recentemente ao Sistema Único de Saúde (SUS), a Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos da bactéria, o dobro da cobertura oferecida pela Pneumo 10, utilizada no calendário infantil. O pneumococo é responsável por doenças como pneumonia, meningite, otite, sinusite e bacteremia, além de outras infecções invasivas que podem evoluir para quadros graves, especialmente em crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) esclarece que a Pneumo 10 continua sendo ofertada na rede municipal e não foi substituída. O imunizante permanece disponível conforme o calendário nacional de vacinação e a indicação para cada público.

Além de crianças menores de 5 anos que ainda não iniciaram ou não concluíram o esquema vacinal contra o pneumococo, a Pneumo 20 também é destinada a povos indígenas com mais de 5 anos sem histórico de vacinação pneumocócica conjugada e a pessoas com condições clínicas especiais acompanhadas pela Rede de Imunobiológicos Especiais (RIE), conforme os critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Em Belém, a vacina está disponível nas UBSs da rede municipal. Para os públicos com condições clínicas especiais, é necessário apresentar laudo assinado pelo médico especialista para solicitar o imunizante.

No momento da vacinação, é preciso apresentar a carteira de vacinação, o Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) ou CPF e um documento oficial com foto, quando aplicável. Nos casos de pessoas com condições clínicas especiais, também é exigida documentação médica que comprove a elegibilidade.

A Sesma orienta pais, responsáveis e demais pessoas contempladas a procurarem a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e garantir o acesso ao novo imunizante, reforçando a proteção individual e coletiva contra as doenças pneumocócicas.

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Belém passa a oferecer vacina Pneumo 20 nas UBSs para ampliar proteção contra doenças pneumocócicas
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