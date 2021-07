Belém participa de mobilização nacional contra o presidente Jair Bolsonaro

Iniciado por volta das 8h na Praça da República, o ato contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) marcado em Belém reuniu manifestantes que pediam de diversos partidos e movimentos sociais que pediam o impeachment do chefe do executivo nacional.

A principal motivação foram as oitivas recentes da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado Federal para avaliar possíveis irregularidades na gestão da pandemia de covid-19. A manifestação nacional estava prevista para o fim do mês, mas foi antecipada após as acusações de crime de prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin, que teriam sido superfaturadas.

O pontapé inicial do ato contou com discurso do prefeito Edmilson Rodrigues (Psol), ainda antes caminhada que rumou para o Ver-o-Peso. A concentração se deu ao lado do Bar do Parque.

Para Marielly Jorge, do Coletivo Juntos, a falta de capacidade do governo para lidar com os impactos da pandemia tem feito a insatisfação popular aumentar. Segundo ela, a conduta do presidente é uma das responsáveis pelos mais de 520 mil mortos pelo coronavirus no Brasil.

"Sinto que tem crescido muito a adesão aos protestos, até de pessoas que não se consideram de esquerda. Além disso, quando a gente passa nas ruas e conversa com as pessoas, a gente percebe que está todo mundo com dificuldade de fechar as contas do mês. Existe uma urgência por melhorias por parte do governo. Na pandemia, virou uma questão de vida ou morte", afirma.

Até às 11h da manhã de sábado (3), protestos já haviam sido registrados em menos 289 cidades do Brasil e em outros sete países, de acordo com os organizadores.