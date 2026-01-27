Capa Jornal Amazônia
Belém: Onde conseguir autorização para retirar absorventes de graça? Veja unidades disponíveis

O benefício é destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade, conforme as regras estabelecidas pelo Governo Federal

O Liberal
fonte

Para mais informações, a orientação é procurar a UBS mais próxima. (Divulgação / Estácio)

Mulheres em situação de vulnerabilidade social em Belém agora têm mais um apoio à saúde menstrual. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital iniciaram a emissão de autorização impressa para a retirada gratuita de absorventes em farmácias credenciadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

A medida, anunciada pelo Ministério da Saúde, fortalece a política nacional de dignidade menstrual. Ela descentraliza e agiliza o acesso ao benefício em Belém.

A integração ao atendimento de rotina nas UBSs permite que as usuárias resolvam a demanda perto de casa. O processo ocorre sem burocracia adicional.

A pobreza menstrual impacta diretamente a saúde física e mental, além da frequência escolar e permanência no mercado de trabalho. Com a nova dinâmica, o acesso ao absorvente gratuito fica mais simples.

Após o atendimento na UBS, a usuária recebe a autorização impressa. Ela pode, então, se dirigir a uma farmácia credenciada para retirar o item sem custos.

Como funciona o acesso ao absorvente gratuito

  • A mulher é acolhida na Unidade Básica de Saúde da rede municipal.
  • A equipe emite a autorização, seguindo os critérios do programa federal.
  • Com o documento e um documento oficial de identificação, a usuária retira os absorventes na Farmácia Popular.

O benefício é destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade. As regras são estabelecidas pelo Governo Federal.

O foco é a promoção da equidade, da saúde e da dignidade para todas as beneficiárias.

Todas as UBSs da rede municipal de Belém estão habilitadas para orientar as usuárias. Elas verificam a elegibilidade e emitem a autorização necessária.

A entrega dos absorventes ocorre de forma gratuita. Ela é realizada pelas farmácias credenciadas ao programa federal.

Saúde da mulher e direitos fundamentais

A enfermeira Aline Gobbo, referência técnica da saúde da mulher da Sesma, avalia a iniciativa. Ela representa um avanço importante para a capital paraense.

Gobbo afirma que "o acesso a absorventes não é apenas uma questão de higiene, mas um direito fundamental". Ela complementa que "quando o poder público garante esse acesso, está promovendo saúde, educação e respeito às necessidades das mulheres".

Para mais informações sobre o programa, a orientação é procurar a UBS mais próxima. A iniciativa reforça o compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS).

O SUS garante a atenção integral à saúde da mulher. Ele trata o cuidado menstrual como uma questão de direito, respeito e dignidade.

