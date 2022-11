Belém oferta cursos profissionalizantes para mullheres em situação de vulnerabilidade social

‌Mulheres interessadas em se qualificar como garçonetes, camareiras ou agentes de serviços de limpeza em hospital podem se inscrever nos cursos profissionalizantes gratuitos que estão sendo ofertados pela Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) “Qualifica Mulher” abre inscrição para cursos profissionalizantes ]]

A ação é fruto de uma parceria com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, via Programa “Qualifica Mulher”, e oferta 45 vagas - 15 para cada curso - com aulas a serem mninistradas do dia 21 deste mês até 3 de dezembro.

As inscrições podem ser feitas via WhatsApp, pelo número (91) 98440-0267, ou pelo e-mail coordenadoriadamulherdebelem@hotmail.com. As interessadas precisam ter concluído o ensino fundamental e terem, no mínimo, 18 anos completos. A carga horária é de 40h e, ao final, as alunas receberão certificados.

O programa

O Qualifica Mulher é um programa que promove a capacitação de mulheres, em especial daquelas em situação de vulnerabilidade social. O projeto visa a formar uma rede de parcerias com o poder público federal, estadual, distrital e municipal, entidades e instituições privadas, para fomentar ações de qualificação profissional, trabalho e empreendedorismo, para geração de emprego e renda para mulheres. O objetivo é impulsionar a autonomia financeira dessas mulheres. Os cursos oferecidos normalmente são nas áreas de empreendedorismo, educação financeira, marketing digital e beleza. As formações são sempre gratuitas.