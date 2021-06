Belém oferece programação pelo Dia do Orgulho LGBTQIA+

Neste 28 de junho, quando é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS) da Prefeitura de Belém realiza uma programação junto aos movimentos sociais que oferecerá exposições artísticas e serviços de emissão de documentos e também testes gratuitos de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). O evento acontece ao longo do dia, a partir das 10 horas da manhã até às 17 horas, no Solar da Beira, no Ver-o-Peso.

“É um dia de orgulho, mas também de luta por respeito às diferenças (de orientação sexual) e de exigir que parem de nos agredir. Vamos continuar existindo e resistindo”, destaca a coordenadora da CDS, Jane Patrícia. “A gente corre o risco de ser agredido e até assassinado por andar de mãos dadas na rua com outra pessoa do mesmo gênero”, denuncia.

A programação vai apresentar três exposições. Uma delas foi organizada pelo Grupo Homossexual do Pará (GHP) e reúne exemplares do jornal “Lampião da Esquina”, que falava sobre a comunidade LGBTQIA+ e circulou entre os Anos 70 e 80. Intelectuais que ajudaram a produzir o jornal estarão presentes para falar do veículo como instrumento de resistência e de denúncia da violação de direitos.

Outra exposição será de fotografias de autoria de Kellyson Miranda, que registrou as imagens de diversos militantes LGBTQIA+ da capital paraense. Ainda, o pintor Danilo Pontes apresenta as cenas da cidade na mostra intitulada “Símbolos, Sentido e Sociedade em Belém”.

Haverá um momento de falas das lideranças dos movimentos sociais e também do prefeito Edmilson Rodrigues, que é esperado no evento.

O público que comparecer ao evento poderá acessar o serviço de testagem de DSTs, como HIV, Sífilis, Hepatite B e C, oferecido pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Em parceria com o governo do estado, a coordenadora adjunta da CDS, Emilly Cassandra, informa que haverá também a emissão de segunda via de certidão de nascimento e de documentos de identidade. Ainda, integrantes da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Pará (OAB-PA) estarão prestando orientação jurídica gratuita durante o evento.

“Belém é uma cidade com alto índice de LGBTIfobia e de violência contra corpos LGBTQIA+. Não temos uma lei (específica) que nos ampare de fato enquanto pessoas LGBTQIA+. O dia 28 de junho marca esse encontro de pessoas e as falas pela garantia dos direitos, de respeito, de acesso aos espaços e aos serviços públicos. É importante reforçar a nossa luta, os nossos direitos e o que a gente já conquistou”, reforça Emilly Cassandra.

O acesso ao Solar da Beira será controlado para evitar aglomeração e também haverá testagem de temperatura e distribuição de álcool em gel devido à pandemia pela Covid-19.

História

O dia 28 de junho foi escolhido como referência para conscientização social da luta por direitos e contra a violência que aflige a população LGBTQIA+ no mundo. Pois, nessa data, no ano de 1969, ocorreu a revolta de Stonewall Inn contra uma série de invasões a bares de Nova York, que culminavam com fortes represália policial contra o público LGBTQIA+. A rebelião se tornou um marco na luta por direitos desse público.