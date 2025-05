Belém: Número de acidentes de trânsito registrados em 2024 diminuiu 25,14%, aponta Segbel

No ano passado, Belém obteve uma diminuição de 25,14% no número de acidentes de trânsito ocorridos na capital. Essa porcentagem foi calculada a partir dos dados divulgados pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) à Redação Integrada de O Liberal nesta segunda-feira (12/5). Conforme a Segbel, nos anos de 2023 e 2024, foram notificados 10.380 e 7.770 acidentes dessa natureza, respectivamente. Entre essas ocorrências, a Secretaria também informou que, dos acidentes registrados em 2023, 122 terminaram com morte. Já em 2024, o número de mortes aumentou para 154.

Ação educativa do Maio Amarelo 2025

Pensando na importância da responsabilidade individual e coletiva para promover um trânsito mais seguro e inclusivo no Pará, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), lançará a primeira ação educativa da campanha Maio Amarelo 2025 nesta terça-feira (13/5). A programação terá início com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”.

Durante o evento, autoridades apresentarão as estratégias da campanha, que já está em andamento desde o início de maio e será intensificada a partir desta semana em empresas, instituições de ensino e avenidas de grande circulação. A programação do Maio Amarelo 2025 contará com palestras, oficinas, capacitações e diversas abordagens educativas em pontos estratégicos da capital.

Após a abertura, agentes de trânsito realizarão uma abordagem educativa na Avenida Pedro Miranda, em Belém, orientando motoristas sobre os principais fatores de risco no trânsito, como excesso de velocidade, uso do celular ao volante, desrespeito à sinalização e alcoolemia.

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 11 de maio de 2011, dentro da Década de Ação para Segurança no Trânsito 2011-2020, o Maio Amarelo é um movimento internacional dedicado à mobilização da sociedade para um trânsito mais seguro. O amarelo simboliza a atenção aos sinais de trânsito e coloca em pauta a urgência da redução da violência no trânsito.

Ações contínuas no Pará

No Pará, o Detran realiza ao longo de todo o mês uma série de ações alusivas ao tema do Maio Amarelo e às campanhas educativas deste ano, que têm como slogan principal "Desacelere. Seu bem maior é a vida!". Durante esses 30 dias, o órgão intensificará as atividades educativas em diversas áreas, incluindo empresas, escolas, universidades, centros educacionais, abordagens em vias públicas, Usinas da Paz e minicircuito itinerante.