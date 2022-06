Belém não registra mortes por covid-19 há 44 dias, afirma Prefeitura

Belém não registra mortes por covid-19 desde o dia 15 de maio. A Prefeitura de Belém compartilhou o feito na manhã desta segunda-feira (27) pelas redes sociais. O levantamento epidemiológico foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) constatou que mortes por covid-19 não foram registradas há 44 dias .

A Prefeitura também acrescentou os números de casos e mortes pela doença diminuíram na capital paraense comparado com o mesmo período do ano passado. “Outro dado importante é que houve uma redução de 30,82% no número de casos e de 92,27% no número de mortes de janeiro até o dia 18 de junho deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2021”, diz a publicação.

Evolução na cobertura vacinal

Ainda no mesmo post, o município afirma que houve uma grande evolução na cobertura vacinal contra a covid. “Em relação à vacinação contra a covid-19, Belém apresenta uma cobertura vacinal de 85,03% em relação ao esquema vacinal completo: aplicação da primeira e segunda doses”, concluiu.