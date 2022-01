Belém não exigirá mais assinatura de termo de autorização à vacinação infantil contra covid-19

A Prefeitura de Belém divulgou nota no fim da noite desta quarta-feira (26) mudando orientações referentes à vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. Após repercussão de matérias nacionais, sobre capitais que ainda mantinham referências ao uso de Termo de Autorização a ser assinado por pais ou responsáveis no momento da imunização, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que, a partir desta quinta-feira (27), "pais e responsáveis que levarem seus filhos para vacinar contra a covid-19 em qualquer um dos 18 pontos na capital não precisarão mais assinar o Termo de Autorização no momento da vacinação infantil".

VEJA MAIS

A Sesma diz ainda que uma nova nota técnica sobre o assunto deve ser emitida ainda nesta quinta (27), detalhando a nova orientação. Antes, a Prefeitura de Belém já havia dito que a vacinação pediátrica contra a covid-19 em Belém seguia as orientações do Ministério da Saúde sobre o assunto.

"Desde 15 de janeiro deste ano, Belém já vacinou com a primeira dose 35 mil crianças, de 5 a 11 anos. Isso corresponde a 25% do total de 140 mil crianças existentes nessa faixa etária na capital paraense", disse ainda a Sesma em balanço feito esta quarta-feira. "A vacinação pediátrica contra a covid-19 segue em Belém nesta semana, com aplicação da primeira dose com a vacina Coronavac, autorizada pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa) para crianças de 6 a 11 anos".

A Prefeitura de Belém esclarece que até esta sexta-feira (28), das 9h às 17h, pais e responsáveis podem levar as crianças, de 6 a 11 anos de idade (nascidas entre os anos de 2010 a 2015), a qualquer um dos 18 pontos de imunização espalhados pela capital e distritos de Belém.

"Os menores de idade devem ser acompanhados pelo responsável, que deverá apresentar CPF para registro. Caso a criança tenha CPF e identidade, os documentos devem ser apresentados", orienta a Sesma.