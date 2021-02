Belém: matrículas para turmas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos se estendem até março

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou que estão abertas até o dia 15 de março as matrículas para turmas da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) na rede municipal de ensino de Belém. São 33 escolas que ofertam turmas da EJAI no município. As inscrições começaram dia 20 de janeiro e restam 2.609 vagas disponíveis.

A secretária de Educação, Márcia Bittencourt, reforçou a importância do investimento na educação de jovens e adultos. "No Brasil há uma tendência de fechar as turmas da EJAI, porque este aluno custa menos que o aluno regular. Teremos frentes alfabetizadoras. Com a Busca Ativa, a tendência é que as turmas da EJAI devem aumentar."

Márcia Bittencourt ressaltou que a prioridade é que a Educação de Jovens, Adultos e Idosos ajude a superar o analfabetismo no município. Ela explicou, que a Portaria Conjunta 001/2021, editada dia 1º de fevereiro, lançou a programação do Centenário de Paulo Freire e traz diretrizes para combater o analfabetismo no município.