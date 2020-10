Belém: Marcha para Jesus muda formato e será realizada em carreata neste sábado

A Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil – Seção Pará (Omeb) promoverá, neste sábado (31), a Marcha para Jesus, em formato de carreata em Belém. O evento chega a sua 21ª edição e tem previsão de reunir 5 mil carros, podendo atingir a 20 mil pessoas, como previsto pela organização da Marcha que será realizada a partir da área do Monumento da Cabanagem, seguindo até o Estacionamento do estádio Mangueirão, na avenida Augusto Montenegro. A concentração dos participantes se dará às 15 horas.

A organização do evento informa que cumprirá todas as orientações dos fiscais do Poder Público durante a programação, a partir do novo decreto da Prefeitura de Belém com novas medidas de prevenção à covid-19 em Belém.

Em 2019, foram 500 mil pessoas nessa manifestação de fé, em caminhada pelo centro da capital paraense. O evento saiu da Escadinha do Cais do Porto, seguindo pelo Boulevard Castilhos França até a chegada no bairro de São Brás.

Com a pandemia da covid-19, em 2020, a Marcha adotará protocolos de prevenção ao novo coronavíus – os participantes, em quatro por carro, seguirão em veículos até o Estacionamento do Mangueirão, onde haverá uma estrutura de palco para que as pessoas, mantendo o distanciamento social, a partir dos carros, possam conferir pronunciamentos e shows com bandas regionais e nacionais

A carreata terá um caráter solidário, de vez que serão arrecadadas cestas básicas para entrega a famílias de baixa renda que passam por necessidade no contexto da pandemia. “O evento visa promover o intercâmbio entre as lideranças evangélicas e comunidades em geral; o nosso foco é a exaltação do nome de Jesus Cristo”, declarou o pastor Geison Oliveira, coordenador da Marcha.

Ao longo da programação serão feitas orações pela saúde, pela educação, pelos governantes e pelos jovens, entre outros temas.