Belém mantém espaços para vacinação contra covid-19 nesta quinta (30)

Nesta última quinta-feira (30) de 2021, as 50 Unidades Básicas de Saúde e Unidades Estratégia Saúde da Família da Prefeitura de Belém funcionam como pontos de vacinação contra a covid-19. O funcionamento destes espaços será das 9 às 17h. Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) também irão funcionar nesta quinta, das 8 às 13h. Como repassa a gestão municipal, os demais espaços parceiros da Prefeitura nessa ação vão atender em horários diferentes. O shopping Boulevard funciona das 10 às 20h, no estacionamento G6, na avenida Visconde de Souza Franco, 776, no bairro do Reduto, e o shopping Bosque Grão-Pará, das 10 às 20h, com entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

Funcionarão o Hospital de Aeronáutica de Belém, apenas pela manhã, na avenida Almirante Barroso, 3.492, no bairro do Souza; Hospital Geral de Belém, de segunda a sexta-feira (31) apenas pela manhã, na Praça Brasil, 850, no bairro do Umarizal; e Hospital Naval, nesta quinta, das 9 às 17h, na rua do Arsenal, 200, no bairro da Cidade Velha.

A vacinação ocorre também no Hospital Unimed Prime, das 9 às 20h, de segunda a domingo, na travessa Castelo Branco, 1807, no bairro do Guamá; e Unimed Batista Campos, das 9 às 20h, de segunda a domingo, na avenida Presidente Pernambuco, 388, no bairro de Batista Campos.

Fim de ano

A Prefeitura informa que nesta sexta-feira (31) haverá vacinação apenas nos shoppings Boulevard e Grão-Pará, das 11 às 17h; e nos pontos de vacinação da Unimed Prime, na avenida Castelo Branco, e na Unimed Batista Campos, das 9 às 17h.

No sábado (1º) e no domingo (2), não haverá vacinação em Belém.

Podem comparecer aos pontos de vacinação todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como os que foram vacinados com a segunda dose até agosto e que ainda não receberam a terceira dose.

Para receber a vacina a pessoa deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira doses, deve ser apresentado o Cartão de Vacinação de Belém.