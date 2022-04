Belém leva vacinação contra covid e gripe aos shoppings

Sete postos de vacinação estão funcionando hoje em Belém para a imunização contra a gripe ou a covid-19, disponibilizados pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nos shopping centers da capital e na Ilha de Mosqueiro. Para a Influenza, a idade diminuiu e podem comparecer todos os idosos a partir de 70 anos. Já contra a covid-19, podem se vacinar idosos, adultos e crianças, com a primeira até a quarta dose, de acordo com os critérios estabelecidos pelo município.

Em um deles, shopping Bosque Grão Pará, o movimento de pessoas estava leve. A enfermeira Suellen Gomes afirma que o fluxo depende do dia da semana. De segunda a sexta passam de 200 a 230 pessoas em busca dos imunizantes, enquanto no final de semana o número pode chegar a 400. “O público que mais tem vindo é de crianças, bastante procura. Elas precisam ter entre 5 e 11 anos e podem tomar a primeira e a segunda doses, já estão sendo vacinadas desde janeiro. Outro público que procura muito é de idosos, para tomar a terceira dose”, pontua. Uma dica que a enfermeira dá é que, em caso de perda do cartão físico de vacinação, é possível apresentar apenas o aplicativo ConecteSUS.

Laís dos Santos, de 26 anos, desempregada, foi até o shopping neste sábado para levar as duas filhas para tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 – uma tem 5 anos e a outra 8. A mãe conta que elas estavam tranquilas porque já estão acostumadas a tomar todas as vacinas necessárias. “Acho muito boa essa ação, é para proteger as crianças, tudo pela saúde delas. Achei interessante ser nos shoppings, a maioria é nos postos”, afirma.

Já a confeiteira Silmara Brito, de 32 anos, estava aguardando para que o filho, de 7 anos, tomasse a primeira dose da vacina contra a covid-19. Diferente da outra mãe, ela não achou legal a iniciativa de levar a vacinação para os shoppings. “Muita gente que mora longe não consegue vir aqui e em outros shoppings para vacinar, por isso a baixa procura. Onde tem posto de saúde facilita muito”, opina Silmara.

Confira onde se vacinar neste fim de semana em Belém:

Mosqueiro: sábado e domingo, das 9h às 17h

1. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

Shoppings de Belém: sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 12h às 19h

1. Boulevard, estacionamento G6, avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto.

2. Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

3. IT Center, avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta (domingo, das 8h às 15h).

4. Parque Shopping, hall de entrada, avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde;

5. Shopping João Alfredo, rua Conselheiro João Alfredo n°236, Campina (apenas no sábado, das 9h às 16h).

6. Shopping Pátio Belém, 3º piso, travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.