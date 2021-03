Belém já vacinou 137 mil pessoas com a primeira dose contra a covid-19

Após 50 dias do início oficial da Campanha de Vacinação contra a covid-19 em Belém, no dia 20 de janeiro de 2021, a cidade soma 137.873 pessoas dos grupos prioritários vacinadas com a primeira dose do imunizante. Delas, 28.408 já receberam a segunda dose da vacinação contra o novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave – Sars-Cov-2), até esta quarta-feira (10). De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), foram enviadas 156.810 doses.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) explica ainda que a meta é vacinar 50 % da população ou mais, conforme recomendam especialistas. A capital paraense soma 1,5 milhão de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020. Assim, pelo menos 750 mil pessoas precisam ser imunizadas.

O médico Maurício Bezerra, secretário de Saúde de Belém, afirma que a Sesma continua o processo de vacinação em Belém. “Ainda nesta semana estamos vacinando os profissionais de clínicas particulares, de laboratórios, serviços de diagnóstico. E também pessoas que não podem se deslocar de casa, como idosos acamados e imobilizados. Já temos mais de mil pessoas vacinadas nessa condição”, explicou.

A maior parte das vacinas são da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Outra vacina também utilizada é a AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Chegada de mais vacinas é imprevisível

Em relação à chegada de novas vacinas para Belém, o titular da Sesma afirma que é absolutamente imprevisível e demonstra estar preocupado com a vacinação a passos lentos no Brasil. O avanço da vacinação em todo o País ainda depende do governo federal, por meio do Ministério da Saúde, que conta com R$ 20 bilhões disponíveis para a compra dos imunizantes.

“Nos últimos dez dias, o governo federal reduziu três vezes o número de vacinas que vai distribuir no próximo lote para o Brasil. Inicialmente, o [ministro da Saúde] Pazuello anunciou 47 milhões de doses. Passou para 37 milhões e agora já são 27 milhões de vacinas para o País inteiro. O próprio governo federal, por meio do Ministério da Saúde, reconhece que há grande probabilidade de ser suspenso o processo de vacinação do Brasil. Isso é muito preocupante”, enfatiza o secretário Maurício Bezerra.