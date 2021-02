Belém já tem mais de 7 mil idosos vacinados; confira onde receber o imunizante

Desde quarta-feira (3) quando começou a vacinação para este público específico, até esta sexta-feira (5), 7.835 pessoas idosas já haviam sido vacinadas contra a covid-19 no Município de Belém. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

A meta da Prefeitura é vacinar, até este domingo (7), 12 mil idosos a partir de 85 anos. A vacinação dos idosos em casa começou hoje (5). Os familiares podem realizar o cadastramento dos seus idosos em qualquer Unidade Municipal de Saúde (UMS), Estratégias Saúde da Família (ESF) mais próxima de sua residência ou mesmo pelo link:https://sistemas.belem.pa.gov.br/belemvacinada.

Acesso

A vacinação de pessoas idosas, a pe ou em veículos, na capital paraense prosseguirá neste final de semana, das 9 às 18 horas, em 13 pontos. Desse modo, neste sábado (6) e no domingo (7), o público-alvo poderá ser atendido, nos pontos da Universidade Federal do Pará (UFPA - Campus Guamá), na rua Augusto Corrêa, 01 (Drive-Thru); Universidade do Estado do Pará (UEPA - Escola de Enfermagem Magalhães Barata), na avenida José Bonifácio, 1289, no bairro do Guamá ((Drive-Thru); UNIFAMAZ, na avenida Visconde de Souza Franco, 72, no bairro do Reduto (Drive-Thru); na FIBRA, na avenida Gentil Bitencourt, 1144, no bairro de Nazaré (Drive Thru); na Aldeia Amazônica, na avenida Pedro Miranda, S/N, no bairro da Pedreira (Drive Thru); no Mangueirinho, na avenida Augusto Montenegro, 524, no bairro Castanheira (Drive Thru); no Distrito de Outeiro: FUNBOSQUE, na avenida Nossa Senhora da Conceição.

No Distrito de Mosqueiro, em Maracajá, na travessa Siqueira Mendes, 1132; anda em Mosqueiro, em Carananduba, na Praça Carananduba, S/N; no Colégio do Carmo, na travessa Dom Bosco, 72, no bairro da Cidade Velha; na Escola Rotary, na rua Lauro Malcher, 279, no bairro da Condor; na sede do clube Cassazum, na avenida Duque de Caxias, 1375, no bairro do Marco (Drive-Thru); no Distrito de Icoaraci: Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças, na Praça Pio XII, 148..

A Prefeitura de Belém reforça a importância da imunização para o combate ao vírus e recomenda que todos os cidadãos da faixa etária correspondente vacinem-se.